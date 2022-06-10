حظك اليوم برج الدلو الجمعة 10-6-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الدلو شخصيته قوية، ويعرف كيف يتعامل في مختلف المواقف، نظرا لتمتعه بالثقة في نفسه، ورجاحة عقله التي تقوده للتصرف بشكل جيد في مختلف المواقف التي يتعرض لها في حياته المهنية والشخصية، ولا يقدر أحد على التحكّم بهم أو أن يفرض رأيه عليهم.

كما أن مواليد هذا البرج لديهم أفكار إبداعية عند التعاملات التجارية فتجدهم يقترحون أفكارا مميزة ينتج عنها مكسبا كبيرا في بعد، كما يوجد لديهم أفكار جيّدة في تشكيل سياسات ونظريات جديدة خاصّة بالتجارة.

صفات مواليد برج الدلو

مولود برج الدلو على المستوى الشخصي لديه قدرات كبيرة عند التواصل مع الآخرين فهم بارعون جدا في الكلام ويقدرون على التعامل مع مختلف الشخصيات، ويعرفون أين مفتاحها وكيف يجب أن يتعاملوا معها، ولديهم قدرة التكيّف مع أي ظروف، كما أنهم أصدقاء جيدون يعرفون بالإخلاص والوفاء واللطف مع الآخرين، فهم يحبّون إضحاك النّاس والرفع من معنوياتهم دون الرغبة في الحصول على أي مقابل لما يقومون به.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

يتواجد القمر في منزل الحظ اليوم مما يمدك بحب المعرفة والإصرار كما تكون ملهما اليوم ويتعلم منك الآخرون متعة المعرفة والاجتهاد، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

تمر اليوم بأحداث مميزة وتقضي أوقات جيدة، كما تكون ملهما وتلعب الصدفة دورها في حياتك العاطفية، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن».