حظك اليوم برج الحوت الجمعة 10-6-2022 مهنيا وعاطفيا

الحب بالنسبة لمولود برج الحوت شيء مهم وضروري في الحياة فلا يستطيعون العيش دون تلك المشاعر وارتباطهم بشخص آخر يعيشون معه مختلف الأحاسيس والمشاعر، ومن السهل أن يدخل رجل برج الحوت في علاقة حب كما تجده يفكر بقلبه لا بعقله، وهو ما يدفعه دائمًا لمسامحة شريك حياته، ويكره الخلافات ويتجنبها ويحب عيش علاقة هادئة دون افتعال للأزمات بها.

الحب في حياة مولود برج الحوت

رجل برج الحوت تجده رومانسيا كثيرا في تعامله مع شريك حياته، حيث يستخدم خياله الواسع لصنع المفاجآت، وسيمنح حبيبته الكثير من الورود والهدايا، ويعمل على تلبية كافة طلباتها ولا يمكن أن يقول لها أي شيء ترغب به لأنه يشعر أن ذلك قد يسبب له الخذلان، كما أن أنثى برج الحوت تعيش دائمًا في عالم حالم ورومانسي منفصل إلى حد كبير عن الواقع، وهو ما يدفعها لتفضيل الرجل الداعم لها الذى يشاركها أحلامها وتصوراتها.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

رغم مرور مواليد برج الحوت ببعض الضغوط والتشوش منذ فترة إلا أن الوضع ينعكس اليوم ف تبدو اليوم إيجابيا وتساعدك بصيرتك على الاقتراب ممن تحب وتتحرك بحكمة، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

يوجد القمر في منزل المدخرات اليوم، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن، مما يعدك بنشاطات موفقة ومربحة، وتكتسب خبرات جديدة وتخطط جيدا واليوم مناسب للبيع والشراء.