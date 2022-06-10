حظك اليوم برج الجدي الجمعة 10-6-2022 مهنيا وعاطفيا

يوجد بعض العيوب التي تغلب على مواليد برج الجدي، أبرزها قلّة الكلام والمجاملات فهو شخصية صريحة كثيرا لدرجة تصل إلى الحدة في الكلام الذي يصيب من حوله بالانزعاج، ومن سلبياته تأخُّره باتخاذ القرارات الحاسمة التي تختص العمل والعائلة، فهو يتردد كثيرا عند أي أمر يمر به، كما يتّصفون بالدكتاتورية والتمنّع وقلّة الثقة بالآخرين والخيال الواسع والغرور الشديد، والتقيّد بقراراته حتّى لو كانت غير صائبة.

عيوب مواليد برج الجدي

شخصية مولود برج الجدي دائما ما تكون جادة كثيرا ويعرف عنها قلّة المرح وعدم حب الفكاهة والضحك وهو من أبرز عيوبه التي يكرهها الآخرين به، إذ يبتعد عن المرح وقضاء أوقات ترفيهية، ويغلب عليه طابع الجديّة بكامل ظروف الحياة، وهو من الشخصيات الانطوائيّة التي تميل للعزلة، ولا يحب الظهور في المناسبات أو المشاركة في أحداث اجتماعية سواء فرح أو حزن أو حفلات ومناسبات بجميع أنواعها.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

عليك أن تسيطر على انفعالاتك اليوم ولا تستسلم للتوتر والأجواءالمحيطة بك التي تكون مشحونة بعض الشيء، إذ يطالبك الفلك أن تنتبه اليوم ولا تقع في فخ الاستفزاز وعليك أن تهدأ اليوم لتصحيح أي مفاهيم خاطئة، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن» إن القمر يتواجد في وضع معاكس مما يتطلب منك أن تمضي على مهل، وأن تتجنب المجازفة والمخاطر حتى لا تقع في المشاكل.