33 منطقة بالمحافظات.. الخريطة الكاملة لقطع المياه على مستوى الجمهورية

أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي في 5 محافظات، قطع المياه عن 33 منطقة في نطاق عملها، منها 10 مناطق في أسوان، و6 مناطق بالدقهلية، و8 مناطق بالقليوبية، و3 مناطق بالقاهرة، و6 مناطق بالجيزة، بسبب تنفيذ أعمال الصيانة بالمحطات، أو إجراء عمليات لحام ببعض الخطوط.

قطع المياه عن 10 مناطق بأسوان

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، قطع المياه عن 10 مناطق، هي: «السيل الجديد - الزيداب - تقسيمات الصداقة الجديدة - عزبة الوادي - شارع السماد من مزلقان السيل الجديد، وحتي كوبري الإسعاف - مستشفي الصدر - خور عواضة - امبر كاب - الخطارية - السيل الريفي»، بدء من الساعة 10 مساء اليوم، حتى الساعة 10 صباح يوم غد السبت، لاستكمال أعمال الإحلال والتجديد بالخط الحلقي بشارع السماد.

المناطق المتأثرة بقطع الخدمة بالجيزة

ذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه اليوم الجمعة، عن 6 مناطق: «المنيب - القصبجي - أرض البحر - الكونيسة - جسر الكونيسة - ترعة الزمر»، بحي جنوب الجيزة، بدء من الساعة 12 منتصف ليل اليوم، حتى الساعة 6 من صباح غد السبت، لتنفيذ أعمال تغيير وصلة خط طرد محطة الكونيسة للصرف الصحي.

3 مناطق بشرق العاصمة و8 بشبرا الخيمة

كشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه، مساء اليوم الجمعة، عن 3 مناطق شرق العاصمة: «عين شمس الشرقية بالكامل - الشيراتون - الكلية الحربية»، بدء من الساعة 11 مساء، حتى 5 صباح غد السبت، لتنفيذ أعمال صيانة بأحد الخطوط، قطره 1500 مم بمحطة مسطرد.

أشارت الشركة، إلى قطع المياه اليوم، عن 8 مناطق بشبرا الخيمة: «بهتيم - مسطرد - عزبة رستم - إبراهيم بك - عزبة عثمان - بيجام أم بيومى - منطي - المنشية»، بدء من الساعة 12 منتصف ليل اليوم الجمعة، حتى الساعة 8 صباح غد السبت، لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بأعمال لحامات بخطي قطر 600 مم، و800 مم، بشارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة.

قطع المياه عن 6 مناطق بالدقهلية

ذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، أنها ستقطع المياه عن 6 مناطق، هي: «برج النور- والسبخا - وشبرا - وقرموط - والبهو - ومنشية الأخوة»، بدءا من الساعة 10 مساء غد السبت، حتى الساعة 8 صباح بعد غدا الأحد، لاستكمال أعمال خط صرف صحي بمحطة برج النور «أعمال مقاول».

الدفع بسيارات مياه نقية للمناطق المتأثرة

قررت شركات مياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظات أسوان والدقهلية والقاهرة والقليوبية والجيزة، توفير سيارات محملة بمياه الشرب، لسد احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة، بالانقطاع عند الطلب على رقم الخط الساخن 125.