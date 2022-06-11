أبرز معلومات عن مسجد مصطفى جوربجي الأثري ببولاق بعد إجراءات حمايته

تابعت المهندسة أمل فوزي، رئيس حي بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة، أعمال تركيب سور حديد حول مسجد مصطفى جوربجي ميرزا للحفاظ على الأثر وحماية من أي تلفيات تحت إشراف وزارة الآثار، حيث تمت الأعمال بالمشاركة المجتمعية من أعمال التركيب وإعادة ترميم اللوحة التعريفية بالأثر وتنظيف واجهة المسجد ويقع المسجد في شارع ميرزا المتفرع من شارع عش النحلة ببولاق.

معلومات عن مسجد مصطفى جوربجي

أبرز المعلومات عن المسجد الأثري المعروف باسم مسجد مصطفى جوربجي ميرزا وفق تقرير صادر عن حي بولاق أبو العلا بالقاهرة.

- أنشأ المسجد الأمير مصطفى بن الأمير يوسف جوربجي الشهير بميرزا في عهد الوالي العثماني حسين باشا في عام 1110 هجريا و1698 ميلادية وتم تسجيل الأثر بقرار وزاري رقم 10375 لسنة 1951 م.

واجهات المسجد

-تتكون العمارة الخارجية للمسجد من واجهتين حجرتين أولهما رئيسية في الناحية الشمالية الغربية بها مدخل رئيسي عبارة عن حجر غائر يغطيه عقد مدائني ذو صدر مقرنص تكتنفه من أسفل مكسلتان حجريتان بينهما فتحة باب ذات مصراعين خشبيين خاليين من الزخارف يعلوهما عتب مستقيم من صنجات حجرية.

-هاتان الواجهتين في الناحية الشمالية الشرقية في الجزء الأمامي منها ثلاث دخلات رأسية ذات صدور مقرنصة من ثلاث حطات أسفل كل منها فتحة شباك ذات حجاب من المصبعات المعدنية يعلوها عتب مستقيم من صنجات حجرية معشقة يليه نفيس فوقه عقد عاتق وأعلاها نافذة معقودة بعقد مدبب وتنتهي الواجهة بصف من الشرافات الحجرية على هيئة الورقة النباتية الثلاثية.

-يلي المدخل الرئيسي الموجود في الجهة الشمالية الغربية دهليز مستطيل يفضي إلى سلم ينتهي بدوره إلى دهليز آخر على يساره فتحة باب ذات مصراعين خشبيين يعلوهما عتب مستطيل من صنجات حجرية معشقة يحيط به جفت لاعب ذوميمات دائرية وفي صدره فتحة باب ثان تفضي إلى دورة مياه المسجد.

- أرضية الدهليز الثاني مغطاة ببلاطات حجرية وسقف خشبي تزينه أطباق نجمية وينتهى الدهليز إلى صحن مربع تقريبا.