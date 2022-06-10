التصريح بدفن مريضة نفسيا سقطت من الدور الثاني في القناطر: «نوبة هياج»

صرحت جهات التحقيق بالقناطر الخيرية، بدفن جثة مريضة نفسيا تبلغ من العمر 37 عاما، لقيت مصرعها إثر سقوطها من الدور الثاني لمنزلها بقرية باسوس، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة، والتقارير الطبية الخاصة بالمتوفاة.

تحرر محضر بالواقعة، وقررت جهات التحقيق ندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة.

مصرع سيدة سقطت من الدور الثاني بمنزلها

تلقت أجهزة أمن بالقليوبية إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة القناطر، بورود بلاغ بمصرع ربة منزل إثر سقوطها من الدور الثاني من منزلها بقرية باسوس.

سبب وفاة مريضة نفسيا بالقناطر

انتقلت أجهزة البحث الجنائي، وتبين أن المتوفاة تدعى «نفين. ا. ا» 37 عاما، وسقطت من الدور الثاني من منزلها بقرية باسوس، وتبين أنها مصابة بمرض نفسي، وكانت تعالج منه، وأصيبت بحالة نفسية ونوبة هياج أسفرت عن سقوطها من الدور الثاني بمنزلها، وجرى نقل الجثة للمستشفى وتولت الجهات المعنية التحقيق.