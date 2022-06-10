تفاصيل أعمال راغب علامة الجديدة: «استمارة 6» و«ديو» مع ريد وان

يعيش الفنان اللبناني راغب علامة حالة من النشاط الفني خلال الفترة المقبلة، حيث يستعد لإطلاق أغنية جديدة بعنوان «استمارة 6»، وذلك بالإضافة إلى تعاون مع المنتج ريد وان من خلال أغنية «ديو» قد تخرج إلى النور خلال الأشهر المقبلة، وجاء ذلك بعد أيام قليلة من إطلاق أغنيته الأحدث «تعاليلي».

وتحدث الفنان راغب علامة عن اسم أغنية «استمارة 6»، في لقاء تليفزيوني مع برنامج «تريندينج»، قائلا: «الأغنية عن الشخص اللي يستحق الطرد من حياتك، انتظروها أغنية حلوة جدا والناس هتنبسط بيها، وقدمت كل مجهودي بها»، وكشف الفنان اللبناني عن أنه لم يتم تصوير الأغنية على طريقة الـ «فيديو كليب».

وتطرق «علامة» إلى تعاون جديد مع ريد وان: «قابلت المنتج العالمي ريد وان وحبيته للغاية، وعرض علي فكرة دويتو وأنا بعمري ما كان عندي مانع، خاصة أني أحب طريقة تفكيره والموسيقى الخاصة به، وأعتقد أن الأغنية ستكون جاهزة في شهر سبتمبر أو أكتوبر».

راغب علامة يكشف تفاصيل أغنية «استمارة 6»

إستمارة 6 هو عنوان أغنية الفنان راغب علامة الجديدة ويكشف عن تفاصيلها في لقاء خاص لــ#MBCTRENDING#MBC4

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كما علق الفنان اللبناني على فوز النجم العالمي جوني ديب في قضية التشهير ضد زوجته السابقة آمبر هيرد: «المرأة في الغرب تكون طمعانة في ثروة زوجها، مبسوط أنه أخد حقه، في الغرب يكون هناك الكثير من الافتراء على الرجال ويتم إدانتهم، وديب كان عنده أدلة أنه مظلوم».

راغب علامة يطلق «تعاليلي» بمناسبة عيد ميلاده الـ60

واحتفل راغب علامة بعيد ميلاده الـ 60، يوم 7 يونيو الجاري، وأطلق أغنية جديدة بعنوان «تعاليلي» من كلمات محمد عاطف وألحان أحمد زعيم، كان من المقرر أن يطلقها في وقت سابق ولكن تم تأجيلها ليتم طرحها تزامنا مع عيد ميلاده، وقال في تدوينة عبر حسابه على «إنستجرام»، «أغنية تعاليلي، أتمنى أن تنال إعجابكم وتكون رفيقتكم فى مناسباتكم وحفلاتكم وأفراحكم وسهراتكم الحلوة».