حدائق القاهرة تنتظرك في فترة إجازة الصيف.. اعرف أهمها

مع دخول فصل الصيف وبدء إجازات نهاية العام لسنوات النقل، والشهادات بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية وسنوات النقل بالثانوية العامة، يتساءل عدد كبير من الأسر عن أماكن الحدائق الموجودة بنطاق محافظة القاهرة كمتنفس للأسر، وأكدت محافظة القاهرة أن عدد كبير من الحدائق في انتظار المواطنين والشباب والأطفال وكل الأعمار حيث توجد الحدائق المتخصصة، وهي تتبع محافظة القاهرة والمسـاحة الإجمالية لحدائق المشـروع 249 فدانًا، ويشمل المشروع حاليًا 30 حديقة موزعة على كل المناطق بمحافظة القاهرة ومنها:

9 حدائق بالمنطقة الغربية.

9 حدائق بالمنطقة الجنوبية.

8 حدائق بالمنطقة الشرقية.

4 حدائق بالمنطقة الشمالية.

أماكن الحدائق

-الحديقة الدولية شارع عباس العقاد مدينة نصر

- حديقة مكتبة الطفل شارع مكرم عبيد مدينة نصر

- حديقة العاشر من رمضان شارع الطيران

-حديقة الأسرة شارع ألماظة مصر الجديدة

- حديقة أطفال جسر السويس شارع جسر السويس فى حى عين شمس

-حديقة الأندلس شارع مكرم عبيد شرق مدينة نصر

-حديقة الجولف بشارع نبيل الوقاد مدينة نصر

- حديقة العروبة بشارع العروبة غرب مدينة نصر

-حديقة روضة النيل بشارع كورنيش النيل بروض الفرج

-حديقة ابن سندر بميدان بن سندر بالزيتون

-حديقة روض الفرج بشارع سوق روض الفرج

- حديقة الترعة البولاقية بالساحل

- حديقة دار العلوم بشارع المبتديان بالسيدة زينب

- حديقة المنيل بجوار قصر محمد على

-حديقة أم كلثوم بشارع عبد العزيزآل سعود بالمنيل

- حديقة ضريح سعدزغلول بالسيدة زينب

- حديقة صقر قريش بشارع المشروع الكندى بالبساتين

-الحديقة اليابانية بشارع مصطفى المراغى بحلوان

- حديقة 6 أكتوبر بشارع عمر بن عبد العزيز بحلوان

-حديقة النيل بشارع كورنيش النيل بالمعادى

-حديقة الوايلى بشارع رمسيس بالعباسية

- حديقة الأندلس بشارع سرايا الجزيرة بالزمالك

- حديقة المسلة بالجزيرة بالزمالك

-حديقة العبور بالجزيرة بالزمالك

-حديقة الحرية بجوار كوبرى قصر النيل بالجزيرة

- حديقة النهر بشارع أم كلثوم بالزمالك

مواعيد العمل بالحدائق:

في الصيف من الثامنة صباحاً حتى الثانية عشرة مساءً.

في الشتاءً: من الثامنة صباحاً حتى العاشرة مساءً.

الحديقة الدولية وحديقة الطفل يبدأ العمل بهما السادسة صباحًا لممارسة رياضة المشي، كما توجد ملاهي وكافيتريات بمعظم حدائق المشروع كالحديقة الدولية والحديقة اليابانية، ومسرح للأطفال لعرض مسرحيات العرائس وفقرة الساحر، إضافة إلى حديقة حيوان وقطار النزهة وبيت رعب بالحديقة الدولية، بدالات مائية بالحديقة اليابانية وكذلك الحديقة الدولية، بالإضافة للمسطحات الخضراء، وخصومات خاصة للطلاب.