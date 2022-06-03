رابط التقديم لرياض الأطفال في محافظة القاهرة.. التسجيل حتى 30 يونيو

يتساءل عدد كبير من المواطنين وأولياء الأمور عن رابط التقديم لرياض الأطفال 2022-2023، إذ بدأت المديريات التعليمية فتح باب التقديم بالمحافظات مطلع الشهر الجاري، وفي محافظة القاهرة جرى فتح باب التقديم لرياض الأطفال عبر الرابط التالي

https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten/Index

وأشارت محافظة القاهرة إلى إتاحة رابط التقديم لرياض الأطفال 2022-2023 للمدارس الرسمية «لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات» من خلال موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة - بوابة التعليم الأساسي، ولن ينظر لأي طلبات بعد انتهاء هذا الموعد.

رابط التقديم لرياض الأطفال.. آخر موعد للتسجيل

وأكدت المحافظة أنه يمكن التسجيل الإلكتروني رابط التقديم لرياض الأطفال حتى 30 يونيو الجاري، ولا يجوز الاستثناء من موعد التسجيل، وأي بيانات خطأ يتحمل ولي الأمر المسؤولية كاملة عنها، كما أنه لن يلتفت لأي طلبات ترد باليد أو تصل بعد انتهاء الموعد المحدد.

وأوضحت مديرية التعليم بالقاهرة برئاسة محمد عطية مدير المديرية، أن على أولياء الأمور الراغبين في التقديم لمرحلة رياض الأطفال، الدخول على رابط موقع المحافظة، وملء الاستمارة الموجودة، وبها بيانات الطفل وولي الأمر والسن والمنطقة واسم المدرسة والإدارة التابع لها وخلافه، مع التأكيد على التزام المدارس بعدم قبول أي ملفات ورقية من ولي الأمر أثناء فترة التسجيل على الموقع، وحتى إعلان نتيجة تنسيق القبول، وهناك عدة ضوابط وشروط لابد من اتباعها جيدًا لإتمام عملية التقديم في مرحلة رياض الأطفال بمدارس القاهرة.

شروط التقديم لرياض الأطفال

وتضمنت شروط التقديم لرياض الأطفال سداد المصروفات بعد إعلان النتائج على الموقع في كل مدرسة خلال مدة 15 يومًا، وإلا يعتبر القبول لاغيًا ويُشطب اسم الطفل من على الموقع، والتسجيل على الموقع الإلكتروني بالبيانات المطلوبة صحيحة، حالة حدوث تزوير في البيانات يتحمل ولي الأمر المسؤولية، ومتابعة نتيجة القبول لرياض الأطفال مسؤولية ولي الأمر فقط في المدة المحددة، وحال القبول على الموقع لابد من طبع استمارة إتمام التسجيل، لحين تقديمها إلى المدرسة مع المستندات المطلوبة.