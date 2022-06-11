حظك اليوم برج الأسد السبت 11-6-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد شخصية مميزة لديها ثقة كبيرة في نفسها وشخصيتها وتصرفاتها التي دائما ما يراها صحيحة، كما أنه شخص جذاب كثيرا وملفت للأنظار في أي مكان يذهب إليه ينجح في خطف قلوب من حوله وينال إعجابهم حيث يتمتع بجاذبية خاصّة به، كما أنه شخص مختلف يحب الابتكار وتراه مبدع في أعماله وعلى المستوى الشخصي هو عاطفي ورومانسي.

صفات مواليد برج الأسد

مولود برج الأسد دائما ما تجده شخص سخيّ، وإيجابي ويعرف كيف يتصرف ويتعامل ويمتلك قدرا كبيرا من الدبلوماسية في تعاملاته فهو يستطيع أن يتعامل مع كافة الشخصيات والأنواع، كما أنه يتمتّع بحسٍ عالٍ من المسؤولية ويحب أدوار القيادة ويفضلها ويسعى إليها وإذا كان قياد أو تقلد منصبا يكون شخص ناجح كثيرا، فهو إنسان طموحٌ ومتسامح، وعلى المستوى الشخصي تجده صديق مخلص ومحبب ويحاول مساعدة من حوله وأي شخص محتاج وليس أصدقائه فقط، وهو سخي وكريم كثيرا فالمال بالنسبة له وسيلة للعيش الرغيد، كما أنه سريع البديهة، وقادر على اتخاذ القرارات بسرعة، ومرتب ومنظم كثيرا في حياته العملية والمهنية.

حظك اليوم برج الأسد على المهني

حاول الابتعاد عن الدخول في حوارات شائكة تفاديا للصدام، كما يجب عليك أن تنتبه لحقوقك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الأسد على العاطفي

يوجد القمر في مربع برجك اليوم وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن، لذا عليك أن تحاول أن تهدأ إذا وجدت نفسك تميل للعناد والمقاومة.