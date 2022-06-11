حظك اليوم برج العذراء السبت 11-6-2022 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مولود برج العذراء قدرا كبيرا من المسؤولية، ويحب الاعتماد على نفسه في قضاء مختلف الأمور والمصالح المتعلقة بحياته العملية والشخصية أيضا حيث أنه يحب إنجاز أموره بنفسه وعدم تدخل أحد بها، كما أنه شخص مثقف يحب الاطلاع كثيرا ويرغب بتعلّم الكثير من الأمور الجديدة، وتعزيز المخزون المعرفي، كما أنه لا يتأخر عن مساعدة الآخرين و يتميز بتواضعه في معاملته مع الآخرين، وذلك لا يمنعه من الافتخار بإنجازاته دون الوصول إلى الغرور.

عيوب مواليد برج العذراء

وبجانب المميزات، وتوجد بعض العيوب التي يمتلكها مواليد برج العذراء أبرزها أنه لا يستطيع أن يثق بأحد ولا يحب الاختلاط مع الناس كثيرا وينعزل عن المناسبات الاجتماعية، ويميل إلى الوحدة، والغموض، كما أنه شخصية ناقدة بشكل كبير كما يغلب عليه النقد القاسي الذي يجعل الكثير من الناس تنفر منه، كما أن شخصيته الانعزالية تجعله يجد صعوبة كبيرة في اختيار الأصدقاء والأشخاص المقربين.

حظك اليوم برج العذراء على العاطفي

رغم مرور مواليد برج العذراء ببعض الضغوط والتشوش فإن الوضع الفلكي يمنحهم اليوم مشاعر دافئة ويساعدك على التعبير عن نفسك وقد تشعر باستقرار نفسي، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج العذراء على المهني

يتواجد القمر في منزل العلاقات اليوم وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن، مما يدفعك للانطلاق متفائلا في كل صوب وتستمتع بالتجديد والتنويع، كل ما عليك هو الانتباه لحقوقك جيدا.