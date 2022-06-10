حظك اليوم برج العذراء الجمعة 10-6-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت اليوم عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج، عن توقعاتها لمولود برج العذراء، اليوم الجمعة، و فق حظك، بضرروة التروي والتأني في أسلوبك ومعاملاتك مع شريك حياتك أو من تحب مولود برج العذراء، نظرا لوجود الشمس اليوم في وضع معاكس ببرجك.

كما أكدت عبير فؤاد، لمولود برج االعذراء، بضرورة الاهتمام بدعم علاقاتك مع شريك حياتك، والابتعاد عن الضغوط المؤثرة في العلاقة فيما بينكم، حتى لا تثير المزيد من المشاكل، لهذا يجب أن تتروى في حواراتك وأحاديثك معه، ولا داعي للعصبية والانفعال الشديد.

حظك اليوم برج العذراءعاطفيا

يجب أن تكون حكيما اليوم مولود برج العذراء، نظرا لوجود الشمس في وضع معاكس فى برجك هذه الفترة، حيث من الضروري والمهم أن تتعامل بحكمة وتروي وتأني مع شريك حياتك أو من تحب، كما يجب أن تسيطر على مشاعرك السلبية وأن تقاوم الحوار بانفعال وعصبية زائدة معه، وذلك وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

مازلت الأفلاك تحذرك بضرورة الابتعاد اليوم عن المغامرات مولود برج العذراء، نظرا لوجود القمر في منزلك الثاني، مما يعني أن اليوم غير مناسب على الإطلاق للمغامرة المالية، حتى لا تتعرض لأي خسائر، كما تنصحك الأفلاك بضرورة الاجتهاد والعمل حتى تسيطيع أن تحقق ما تريده من مكاسب مالية وأدبية على الصعيد المهني، وذلك كما أكدت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.