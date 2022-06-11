حظك اليوم برج الميزان السبت 11-6-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الميزان شخص عقلاني جذاب له سحر خاص يشد انتباه من حوله له، كما أنهم ودودون ولطيفون للغاية مع الآخرين، وهم أشخاص يحبون مساعدة الآخرين وتجدهم مستمعون جيّدون لكافة مشاكل الناس وينتظرونهم للانتهاء من حديثهم وكلهم أذان صاغية وبعد ذلك يملوا عليهم الحلول المختلفة التي قد تساعدهم للخروج من أزماتهم أو تخفف من وطأة ما يشعرون به من آلام فهم أشخاص داعمون كثيرا لمن حولهم.

صفات مواليد برج الميزان

يحب مواليد برج الميزان السلام والهدوء والعيش في راحة ورغد من العيش، و يكرهون النزاعات بمختلف أشكالها، ونظرا لطبيعتهم العقلانية وحبهم للاستماع إلى الناس فإنهم لا يصدرون الأحكام على الناس دون الاستماع إليهم ومعرفة تصوراتهم عن الأمور، كما أنهم يحبون العدل في كل شيء، فهم يكرهون ظلم أي شخص، كما أنهم منطقيين للغاية وقادرين على تحليل الأمور بطريقة صحيحة.

حظك اليوم برج الميزان على العاطفي

مولود برج الميزان قد يميل اليوم للتوتر والتشتت، ومن المهم أن يراجع كلامه جيدا قبل التفوه به وأن يكون حريصا في تصرفاته قبل اتخاذها أو الإعلان عنها، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الميزان على المهني

يتواجد القمر في منزلك الثاني اليوم مما يدفعك للانشغال بأمور مهنية ومالية، لذا يجب عليك التركيز و أن تعمل على معالجتها بحكمة وتروي وأن تضاعف تركيزك، وذلك وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن.