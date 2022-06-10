زلزال قبرص اليوم.. الأقوى منذ يناير الماضي وشعر به سكان 4 دول

ضرب زلزال قبرص اليوم، قوته 4.9 درجة في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة وشعر به سكان الجزيرة كافة، خاصة في لارنكا وفاماجوستا.

وأوضح مركز رصد الزلازل أن زلزال قبرص كان على عمق 45 كيلومترا عندما ضرب قبالة ساحل زيلوفاجو في الساعة الخامسة إلا ثلث صباحا.

زلزال قبرص كان على عمق 45 كيلو متر

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جراء زلزال قبرص فيما تواصل السلطات مراقبة نشاط الزلازل.

وقال مسؤول في دائرة المسح الجيولوجي إن السكان شعروا بالزلزال في جميع أنحاء المنطقة، في سوريا ولبنان وإسرائيل وتركيا.

وأوضحت دائرة المسح الجيولوجي القبرصية أن الزلزال الذي بلغت قوته 4.9 على مقياس ريختر وقع في الساعة 4:41 صباحا بالتوقيت المحلي في المنطقة البحرية قبالة زيلوفاجو، على بعد 20 كيلومترا جنوب غربي مدينة باراليمني الساحلية، على عمق 45 كيلومترا.

وشعر الناس بالزلزال الأكبر من المعتاد في جميع أنحاء الجزيرة ، بما في ذلك العاصمة نيقوسيا حيث قال شهود عيان إنه استمر 20 ثانية

كان الشعور بالزلزال أقوى في لارنكا ومنطقة فاماجوستا، حيث نزل بعض الناس إلى الشارع.

وقالت إدارة المسح الجيولوجي إن عدة توابع أصغر وقعت بعد الزلزال الأوي يوم الجمعة.

ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار، بينما لم يصدر المسؤولون أي تحذيرات ساحلية أو تسونامي في أعقاب ذلك مباشرة.

وفي وقت سابق من شهر يناير، تعرضت قبرص لزلزال بلغت قوته 6.1 درجة وكان أحد أقوى الزلازل التي تم تسجيلها على الإطلاق.

زلزال قبرص يناير الماضي

وكان هذا أكبر زلزال يضرب الجزيرة منذ زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر ضرب بافوس في أكتوبر 1996، عندما توفي شخصان.

وحثت السلطات القبرصية الناس على التزام الهدوء واليقظة، مشيرة إلى أن الجزيرة تقع في منطقة زلزالية حيث من المحتمل حدوث زلازل في أي وقت.

تعد قبرص منطقة ثانوية معرضة للزلازل ، ولكن الهزات القوية بهذا الحجم غير شائعة.

وكان أكبر زلزال في السنوات الأخيرة بقوة 6.8 درجة في عام 1996 وقتل شخصين في بافوس.

وضرب زلزال بقوة 5.1 درجة قبرص في 3 فبراير، على بعد 53 كيلومترًا شمال غرب بوليس، على عمق 24 كيلومترًا في البحر.