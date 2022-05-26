الأمين العام لجامعة الدول العربية يستقبل وزير خارجية قبرص

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، يوانيس كاسوليدس، وزير خارجية جمهورية قبرص، اليوم الخميس، على هامش زيارة الأخير للقاهرة.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية بأن أبو الغيط بحث مع وزير الخارجية القبرصي سبل تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى أعلى المستويات في ضوء العلاقة المتميزة التي تربط قبرص بالعالم العربي، وكذلك في إطار الشراكة العربية الأوروبية التي من المنتظر أن تشهد استحقاقات مهمة خلال الفترة المقبلة.

تطورات الأزمة في أوكرانيا

وذكر المصدر أن اللقاء شهد استعراض مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وبالأخص تطورات الأزمة في أوكرانيا، حيث أكد أبو الغيط أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي يفضي إلى وقف إطلاق النار وتسوية الأزمة وبما يسمح بتخفيف تداعياتها الخطيرة على الأمن الغذائي في المنطقة، والأثار السلبية لارتفاع تكلفة المعيشة على الأمن والاستقرار في الدول العربية.

القضية الفلسطينية والأزمة في سوريا

وأضاف المصدر أن «أبو الغيط»، تناول مع وزير الخارجية القبرصي تطورات القضية الفلسطينية والأزمة في سوريا، بالإضافة إلى التطورات المتعلقة باستغلال مصادر الطاقة في منطقة شرق المتوسط.