حظك اليوم برج العقرب السبت 11-6-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مواليد برج العقرب بالعديد من الصفات التي تجذب الآخرين لهم، فهم أشخاص لا يخافون من أحد ويكونون شجعانا في مختلف المواقف التي تقع أمامهم أو يمرون بها ويقولون شهادة الحق دون حساب لأحد ويبذلون قصارى جهدهم في إظهار الحق والحقيقة والعدالة، ومن صفاتهم أيضا التركيز العالي: فعندما يضعون الهدف أمامهم لا يسمحون لأي شيء بأن يشتتهم عنه.

صفات مواليد برج العقرب

ومن ضمن الصفات التي تغلب على مواليد برج العقرب القوة والجرأة فهو يتمتعون بدرجة عالية من القوّة والجُرأة كأنّ قلوبهم من حديد، وعلى المستوى الشخصي والعاطفي وفي تعاملاتهم مع أصدقائهم أو شركاء حياتهم أو زملائهم في العمل تجدهم مخلصين وأوفياء، كما أنهم يقدرّون الأمانة والثقة والوفاء في حياتهم كثيرا ولا يقبلون بغير تلك الصفات في تعاملاتهم مع غيرهم، وعلى المستوى العملي مولود العقرب شخص طموح ولديه ميزة تنافسية تدفعهم للسعي لتحقيق كل رغباتهم في الحياة العملية والمهنية أيضا.

حظك اليوم برج العقرب على العاطفي

يتواجد القمر في برجك اليوم مما يمنحك طاقة عاطفية كبيرة وقدرة على الإغراء لمحبوبك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج العقرب على المهني

تعيش يوما مميزا مليئا بالتألق اليوم كما يمدك الفلك بالحماس والحيوية وتستمتع بكل نشاط تقوم به، كل ما عليك هو الكتمان والاحتفاظ بخططك وعدم البوح لها والانتباه لحقوقك جيدا، وذلك وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن.