انقطاع المياه اليوم عن 6 مناطق في الجيزة لمدة 6 ساعات.. اعرف الموعد

أعلنت محافظة الجيزة في بيان عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، انقطاع المياه اليوم في 6 مناطق بالمحافظة لمدة 6 ساعات، لتنفيذ أعمال تغيير وصلة خط طرد محطة الكونيسة للصرف الصحي، على أن يجري توفير سيارات مياه الشرب، للراغبين في الاستعانة بها، ما جعل الكثير من المواطنين يتساءلون عن المناطق التي ستتأثر بانقطاع المياه في الجيزة.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير مواعيد وأماكن انقطاع المياه اليوم في الجيزة، وفق ما أعلنته محافظة الجيزة.

موعد انقطاع المياه اليوم في الجيزة

أوضحت محافظة الجيزة في بيان لها، أنه من المتوقع أن تنقطع المياه عن 6 مناطق في محافظة الجيزة، بدءا من الساعة 12 منتصف الليل، وحتى الساعة 6 صباحا، على أن تبدأ المياه في العودة مرة أخرى بعدها مباشرة.

أماكن انقطاع المياه اليوم في الجيزة

وأضافت محافظة الجيزة، في بيانها، أن الانقطاع يأتي نتيجة للقيام بأعمال تغيير وصلة خط طرد محطة الكونيسة للصرف الصحي، ليتأثر عدد من المناطق بـ انقطاع المياه، وتتمثل الأماكن التي ستتأثر بانقطاع المياه اليوم، في مناطق «المنيب، القصبجي، أرض البحر، الكونيسة، جسر الكونيسة، ترعة الزمر».

ووجهت محافظة الجيزة توجيهاتها للمواطنين بضرورة تخزين قدر كاف من مياه الشرب، لحين عودة المياه مرة أخرى، كما وفرت سيارات محملة بمياه الشرب عند الطلب بالاتصال على الرقم «125».