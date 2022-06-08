انقطاع المياه عن مناطق في القاهرة والإسكندرية.. اعرف المواعيد

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب، عن قطع المياه عن عدد من المناطق في شرق القاهرة نظرًا لتنفيذ أعمال صيانة، بأحد الخطوط قطره 1500 مم، بمحطة مسطرد، إضافة إلى مواصلة شركة مياه الشرب بالإسكندرية انقطاع المياه عن بعض المناطق لغرب المدينة حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح للخط.

الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه بشرق القاهرة

وأعلنت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه نظرًا لقيام الشركة بأعمال صيانة بخط قطر 1500 مم بمحطة مسطرد، سيجري قطع المياه عن مناطق «عين شمس الشرقية بالكامل - الشيراتون - الكلية الحربية»، اعتبارًا من يوم الجمعه الموافق العاشر من شهر يونيو الجاري 2022، بدء من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق الحادي عشر من نفس الشهر.

تدبير سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة

وأكدت الشركة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة، لافتة إلى أنه يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول، لطلب المياه.

المناطق المتأثرة بقطع المياه في غرب الاسكندرية

وأشارت شركة مياه الشرب بالاسكندرية إلى استمرار قطع المياه عن مناطق غربي المدينة بسبب أعمال صيانة وإصلاح كسر مفاجئ لخط المياه المغذي لغرب المدينة قطر 1000 مم، لافتة إلى أن المناطق التي لازالت متأثرة بقطع المياه نتيجة الصيانة وإصلاح الكسر بالخط المغذي للمنطقة هي «المكس - الورديان - القباري - الدخيلة - البيطاش - الهانوفيل - الكيلو 21».

عودة الخدمة عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح

وأكدت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عودة الخدمة والمياه بالضغوط الطبيعية عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح، مطالبة المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.