انقطاع المياه عن 4 مناطق بالهرم في الجيزة لمدة 8 ساعات اليوم

أعلنت محافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قطع مياه الشرب عن بعض المناطق بالهرم، لتنفيذ أعمال ربط الخط الجديد بشبكة الخطوط الخاصة بمحطة منشأة البكاري، اليوم الخميس.

وأوضحت المحافظة أن انقطاع المياه يبدأ من الساعة 10 مساء اليوم الخميس حتى السادسة صباح غد الجمعة.

وذكرت «الجيزة» أن تنفيذ أعمال ربط خط بديل لخط طرد 800 من رافع الصرف الصحي بمحطة منشأة البكاري، يأتي نظرا لحدوث تأكل به يأتي في إطار تحسين خدمات شركة مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة العمل بمختلف القطاعات.

أماكن انقطاع المياه في الجيزة

وحددت شركة مياه الشرب بالجيزة، المناطق المتأثرة بانقطاع المياه، وهي «منشأة البكاري، الطوابق، المريوطية، فيصل حتى منشأة البكارى، شارع فيصل من الطوابق وحتى المريوطية».

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه، في أثناء فترة الانقطاع التي ستستمر لمدة 8 ساعات كاملة، بالإضافة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة توفر سيارات محملة بالمياه العذبة الصالحة لأغراض الشرب عند الطلب على رقم طوارئ (125).

ويلجأ الكثير من المواطنين إلى استخدام خزانات المياه في منازلهم حتى يستطيعوا استعمالها عند انقطاعها، لكن تحتاج تلك الخزانات تطهير وتنظيف بين الحين والآخر، وجاءت خطوات تنظيف خزانات المياه كالتالي:

الإجراءات المطلوبة

- يذهب الراغب في تطهير وتنظيف خزان المياه إلى الشركة التابع لها، ويقدم طلب تطهير وتنظيف خزان المياه.

- يدفع العميل الرسوم المقررة التي تتحدد وفق اللائحة التجارية المقررة.

- يجرى الحصول على إيصال يفيد بسداد الرسوم المستحقة، لتطهير خزان المياه من خدمة العملاء.

- ثم بعد ذلك يتوجه الفنيون المختصون في الشركة إلى العنوان المقصود لإجراء عملية التطهير.