السبكي ينشر البوستر الرسمي لفيلم عمهم: «الشيطان اللي وزَّك عليا سوحك»

كشف المنتج أحمد السبكي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن البوستر الرسمي لفيلم عمهم.

وعلق السبكي على البوستر قائلا: «الشيطان اللي وزك عليا سوحك، البوستر الرسمي لفيلم عمهم، عيد الأضحى بجميع دور العرض».

محمد عادل إمام ينتهي من تصوير عمهم

وأعلن الفنان محمد عادل إمام الثلاثاء الماضي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الانتهاء من تصوير فيلم عمهم للعرض في موسم عيد الأضحى.

ونشر محمد عادل إمام صورة من كواليس تصوير الفيلم وعلق عليها قائلا: «بعد سنتين كتابة وتحضير وتصوير.. فركش فيلم عمهم.. شكراً لكل زملائي وصناع العمل اللي خلوني أحقق حلم من أحلامي وأقدملكم فيلم زي ده.. إن شاء الله يعجبكم جداً.. ميعادنا في العيد الكبير بإذن الله».

أول صورة من كواليس عمهم

وفي فبراير الماضي نشر الفنان محمد إمام عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» الصورة الأولى من فيلم «عمهم».

وعلّق إمام على الصورة قائلا: «أول صورة من فيلم (عمهم) لسه مخلص مشهد أكشن بقالي 3 أيام بصور فيه.. كان نفسي من زمان أعملكم مشهد زي ده.. استنوا عمهم قريباً إن شاء الله، محمد إمام».

بيان السبكي لفيلم عمهم

كما نشر أحمد السبكي بيانا على صفحته الرسمية يعلن عن انطلاق فيلم «عمهم»، وجاء نصه كالتالي: «المنتج أحمد السبكي يتعاقد مع النجم محمد إمام على بطولة فيلم (عمهم)، ورصد ميزانية ضخمة للعمل الذي يعتبر نقله نوعية جديدة هي الأولى من نوعها في السينما المصرية والعربية، وجارٍ التحضير وترشيح باقي الأدوار، استعدادًا لبدء التصوير عقب عيد الأضحى مباشرةً، والفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي».