غادة رجب تتصدر التريند بعد ظهورها الأخير: «عايزة أخس»

تصدر اسم الفنانة غادة رجب تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها في أحد اللقاءات التليفزيونية وحديثها عن وزنها الزائد والذي كان مادة للتنمر عليها مؤخرا.

وقالت غادة رجب خلال تصريحاتها التليفزيونية الأخيرة «أنا تخنت بسبب الحمل والولادة وأكيد طبعا أنا عايزة أخس وأي حد بيتخن بيبقى عارف إنه تخن وبيحتاج يخس ويرجع لوزنه الطبيعي».

أول ظهور لـ غادة رجب بعد ولادة ابنتها

وفي مايو الماضي وقع اختيار اللجنة العُليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، وعضوية مجدي وميشيل ماهر، المطربة غادة رجب، لإحياء حفل افتتاح المهرجان، لتُقدم باقة من أغانيها المتنوعة، وكان هذا أول ظهور لغادة والتي لفتت الأنظار إليها بزيادة وزنها الملحوظ.

غادة رجب اللي هيحبني هيسمعني

وأضافت غادة «الناس تنمرت عليا بعد ظهوري بمهرجان المركز الكاثوليكي، لكن الوزن الزايد لا يشغلني أبدا».

واختتمت غادة قائلة: «عايزة أخس، بس اللي بيحبني هيسمعني بأي وضع، واللي مش حاببني يقلب المحطة.. محدش يتضايق».

غادة رجب تهدي الفنانين الراحلين أغنية

وفي مايو الماضي حرصت الفنانة غادة رجب على إهداء كليب غنائي لروح نجوم الفن الذين رحلوا عن حياتنا مؤخرا.

وروجت غادة لهذا الكليب الغنائي «حياتنا» عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلة: «إلى كل من تعلمنا منهم معنى الحياة والفن والحب.. إلى من كانوا سبب في سعادتنا.. تظل أعمالكم وذكرياتكم نورا نهتدي به.. وتظل مكانتكم خالدة في قلوبنا وتظل دائما السيرة أطول من العمر.. وحشتونا».

«حياتنا» من كلمات عبدالله حسن، ألحان شريف حمدان وهندسة صوتية محمد جودة.