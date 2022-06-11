حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 11-6-2022 مهنيا وعاطفيا

أحداث كثيرة بين المفرحة والحزينة تحدث يوميا للجميع، جعلت العديد منهم يهتمون بعلم الفلك والأبراج اليومية، حرصا منهم على توقع ما سيحدث في يومهم بناء على الوضع الفلكي للبرج الخاص بهم، وتنقسم الأبراج إلى 4 مجموعات مختلفة، ويصل عددهم إلى 12 برج.

وسعيا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم السبت الموافق 11 يونيو، على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 11-6-2022 على الصعيد المهني

اليوم مناسب لك يا مولود برج الحمل لدراسة شئون مهنية ومالية.. تخطط لمستقبلك وتحسن إدارة أمورك المادية.. فالقمر في منزل المدخرات.

حظك اليوم برج الحمل 11-6-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل العلاقات تمنحك إشراقا ويقظة وحماسا وتستطيع أن تؤثر في الآخرين بموضوعيتك وحيويتك.

حظك اليوم برج الثور 11-6-2022 على الصعيد المهني

عليك أن تقوم بواجبك بدون تذمر ففي ذلك إضافة وفخر لشخصك.. فالقمر في مواجهة برجك.

حظك اليوم برج الثور 11-6-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك أن تهتم بتهدئة الأجواء مع شريك حياتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 11-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يمنحك كل الطاقة والنشاط وهذا هو العامل الرئيسي لنجاحك اليوم.

حظك اليوم برج الجوزاء 11-6-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تمنحك دعما وجاذبية ودفئا وقدرة على اجتذاب الجميع وخاصة الجنس الآخر.

حظك اليوم برج السرطان 11-6-2022 على الصعيد المهني

اليوم مناسب لك لإنجاز أعمالك بكل حماس، وتبدو واثقا من نفسك وتحصل على التقدير بسهولة، فقط انتبه لحقوقك.. فالقمر في منزلك الخامس.

حظك اليوم برج السرطان 11-6-2022 على الصعيد العاطفي

تتمتع اليوم بقوة نفسية وتستطيع أن تعبر عن عواطفك بصدق.

حظك اليوم برج الأسد 11-6-2022 على الصعيد المهني

تجنب الدخول في حوارات شائكة تفاديا للصدام، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 11-6-2022 على الصعيد العاطفي

حاول أن تهدأ إذا وجدت نفسك تميل للعناد والمقاومة.. فالقمر في مربع برجك.

حظك اليوم برج العذراء 11-6-2022 على الصعيد المهني

اليوم قد تشعر بالرغبة في الانطلاق متفائلا في كل صوب وتستمتع بالتجديد والتنويع، فقط انتبه لحقوقك.. فالقمر في منزل العلاقات.

حظك اليوم برج العذراء 11-6-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك اليوم مشاعر دافئة ويساعدك على التعبير عن نفسك وقد تشعر باستقرار نفسي.. رغم الضغوط والتشوش.

حظك اليوم برج الميزان 11-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك للانشغال بأمور مهنية ومالية، وعليك أن تعالجها بحكمة وتروي وأن تضاعف تركيزك، وتنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 11-6-2022 على الصعيد العاطفي

من المهم أن تراجع كلامك ومواقفك قبل الإعلان عنها.. فقد تميل اليوم للتوتر والتشتت.

حظك اليوم برج العقرب 11-6-2022 على الصعيد المهني

تبدو متألقا ويمدك الفلك بالحماس والحيوية وتستمتع بكل نشاط تقوم به، فقط لا تعلن عن خططك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 11-6-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك اليوم طاقة عاطفية كبيرة وقدرة على الإغراء.

حظك اليوم برج القوس 11-6-2022 على الصعيد المهني

عليك اليوم أن تهتم بسلامتك ومن المهم أن تتبع نظاما صحيا، وانتبه لحقوقك.. القمر في منزل الصحة السلبي.

حظك اليوم برج القوس 11-6-2022 على الصعيد العاطفي

تجنب بعدم الادلاء بمعلومات لكائن من كان.. كما أن تأملاتك اليوم قد تساعدك على تحديد المشاكل وأسبابها.. وينصحك الفلك بالابتعاد عن الأضواء.

حظك اليوم برج الجدي 11-6-2022 على الصعيد المهني

قد تشعر اليوم بالثقة في النفس وتجد أن لديك الإمكانيات لتضيف قيمة لمن حولك وقد يقدم لك البعض معلومات تدفعك للأمام.. فالقمر في منزل الأصدقاء.

حظك اليوم برج الجدي 11-6-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك اليوم دعما من المخلصين وتستطيع أن تحسم موضوعا حيويا من خلال أشخاص يشاركونك أفكار وقضايا تهمك.

حظك اليوم برج الدلو 11-6-2022 على الصعيد المهني

لا تلجأ اليوم للزهو بنفسك مهما كانت الاستفزازات، وعليك أن تعمل بدقة وحاول أن تسيطر على أي توتر أو إرباك.

حظك اليوم برج الدلو 11-6-2022 على الصعيد العاطفي

تساعدك الشمس على التأثير في الجنس الآخر، فقط تحكّم اليوم في ردود أفعالك.. رغم معاكسة فينوس والقمر.

حظك اليوم برج الحوت 11-6-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك بيقظة ذهنية تساعدك على التطور والتقاط كل شيء.. رغم الضغوط.

حظك اليوم برج الحوت 11-6-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك اليوم سحرا وجاذبية وبلاغة والوقت مناسب للانطلاق والتجديد.. رغم التشوش.