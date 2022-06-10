انقطاع المياه بشبرا الخيمة لمدة 8 ساعات غدا.. 9 مناطق اعرفها

يعد انقطاع المياه من أكثر الأمور التي يهتم بها المواطنون، خاصةً في فصل الصيف، حرصا منهم على معرفة موعد وأماكن انقطاعها، ليستطيعوا اتخاذ جميع احتياطاتهم بتخزين المياه الخاصة بالشرب والاستعمال الشخصي، وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن انقطاع المياه بشبرا الخيمة يوم السبت الموافق 11 يونيو في عدد من المناطق لمدة 8 ساعات في منطقة شبرا الخيمة، نظرا للقيام بأعمال ربط شبكة المياه بمنطقة بيجام بحي غرب شبرا، وتكون الأعمال على خط المياه القائم في شارع أحمد عرابي.

ويتساءل الكثير من المواطنين عن أماكن ومواعيد انقطاع المياه بشبرا الخيمة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أماكن ومواعيد انقطاع المياه في منطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، وفق ما أعلنته شركة مياه الشرب في بيانها، كالتالي:

موعد انقطاع المياه في شبرا الخيمة

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه من المتوقع انقطاع المياه في عدد من المناطق المختلفة في شبرا الخيمة لمدة 8 ساعات متواصلة، على أن يبدأ انقطاع المياه في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، ويستمر حتى الساعة 8 صباحا، على أن تعود المياه للعمل مرة أخرى بعد مرور تلك المدة.

أماكن انقطاع المياه في شبرا الخيمة

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية أماكن انقطاع المياه في شبرا الخيمة التي يصل عددها إلى 9 مناطق مختلفة، وتتمثل تلك المناطق في الآتي «بهتيم، مسطرد، عزبة رستم، إبراهيم بك، عزبة عثمان، بيجام، أم بيومي، منطي، المنشية»، ويتم قطع المياه لمدة 8 ساعات في تلك الأماكن فقط.

ووجهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية تحذيرها للمواطنين بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة بتخزين قدر كافٍ من مياه الشرب والاستعمال.