انقطاع المياه عن 10 مناطق في القاهرة الجديدة.. تعرف عليها

أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، قطع مياه الشرب عن 10 مناطق بسبب أعمال إصلاحات بكابلات الكهرباء بعد قطعها، اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 30 مايو 2022، من الساعة الثالثة عصرًا.

وأوضح البيان سبب انقطاع المياه بالقاهرة الجديدة، إلى تنفيذ جهاز مياه الشرب والصرف الصحي والمسؤول عن رافع المياه رقم «2» والمغذي لمحطة تنقية مياه القاهرة الجديدة، بأعمال إصلاحات الكهرباء التي تم قطعها من خلال إحدى شركات الطرق، ما أثر على عمل محطة تنقية المياه.

أماكن انقطاع المياه في القاهرة الجديدة

وذكر البيان أنّ المناطق المتأثرة بانقطاع مياه الشرب في مدينة القاهرة الجديدة هي: «لاروا، الامتداد الشرقي للمستثمرين الجنوبية، اللوتس، الأيقونة، الرحاب 2، مدينتي، التمر حنة، دار مصر الأندلس بحي الأندلس، دار مصر القرنفل، وأرض الجمعيات»، ولم يحدد الجهاز موعد عودة المياه مرة أخرى.

وأوضح جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنّه وفر سيارات مياه صالحة للشرب لسد احتياجات المواطنين خلال فترة الانقطاع، وأهاب الجهاز بالمواطنين، بتدبير احتياجاتهم من المياه، وحال الاحتياج لسيارات المياه، يمكن الاتصال على رقم 15100.

انقطاع مياه الشرب في أحياء محافظة الجيزة غدا

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، انقطاع مياه الشرب بعدد من أحياء محافظة الجيزة، غدا الثلاثاء 31 مايو الحالي.

وذكرت شركة مياه الشرب، أنّ انقطاع المياه يبدأ في تمام العاشرة مساء الثلاثاء حتى الخامسة صباح الأربعاء 1 يونيو المقبل، وحددت الشركة المناطق المتأثرة بانقطاع المياه وهي: «بولاق القديمة، شارع زنين ومتفرعاته، شارع المشتل ومتفرعاته المختلفة»، بسبب تنفيذ مجموعة من الأعمال الخاصة بمشروع محور ترعة الزمر بمنطقة القطاع الأوسطي، ومنطقة الجزء الأول من كوبري ثروت، وصولا إلى كوبري الخشب، واستبدال خط المياه القديم قطر 300 مم من الاسبستوس بخط جديد من الزهر المرن.