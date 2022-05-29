أزمة بسبب انقطاع المياه قرابة 48 ساعة بالفيوم.. كسور مفاجئة في أكثر من خط

تعاني عدة قرى ومدن وعزب ونجوع بمختلف مراكز محافظة الفيوم، من انقطاع المياه منذ الأمس بصورة مستمرة، حيث وصلت مدة الانقطاع في بعض المناطق قرابة الـ 48 ساعة، وذلك بسبب حدوث كسور مفاجئة في أكثر من خط مياه، مما تسبب في قطع المياه عن تلك المناطق حتى الانتهاء من أعمال إصلاح الكسور وإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع تباعا، كان أبرزها كسر في خط مياه الشرب قطر 1000 مم بالقرب من محطة تنقية المياه بالعزب، والتي لا يزال العمل جاريا فيها منذ الأمس لإصلاح الكسر.

انقطاع المياه بسبب كسر مفاجئ

وتسبب كسر مفاجئ في خط مياه الشرب قطر 1000 مم على بحر حسن واصف بالقرب من محطة تنقية مياه الشرب بالعزب، بنطاق مركز الفيوم، في انقطاع مياه الشرب منذ صباح الأمس عن عدة قرى بمحافظة الفيوم، أبرزها العزب وتوابعها، وفي مركز إطسا انقطعت المياه عن مدينة إطسا، وقرى قلهانة، ومنشأة ربيع، والجعافرة، ومنيا الحيط، كما تسببت في انقطاع المياه عن بعض قرى مركز يوسف الصديق، وهي قرى النزلة والحامولي والمقراني.

أعمال مستمرة لإصلاح الكسر

وكشف المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنّ الأعمال مستمرة منذ الأمس وحتى الآن للانتهاء من إصلاح العُطل وإعادة ضخ المياه مرة أخرى للمناطق المتأثرة بالانقطاع تباعا، مؤكدا على أن العُمال لم يدخروا جهدا في سرعة الانتهاء من التصليح، وظلوا يعملون على مدار الـ 24 ساعة الماضية بصورة مستمرة، حتى تمكنوا من فتح شباك في الخط، وشفط المياه التي بداخله، ثم مرحلة اللحام للانتهاء من إصلاح الكسر.

كسر ماسورة أسيوط الغربي

كما تسبب كسر مفاجئ في خط مياه قطر 630 مم بولي إيثيلين أمام رست الفيوم، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق مركز الفيوم، مُتسبباً في قطع مياه الشرب عن اللاهون، وهوارة عدلان، وعزبة محمود السيد، ومساكن دمو القديمة، وسيلا المحطة، ومساكن دمو الجديدة، وجرى الانتهاء من إصلاح العُطل وإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع تباعاً.

كسر مفاجئ في خط مياه بأبشواي

كما تسبب كسر مفاجئ في خط مياه قطر 400 مم بلاستيك بشارع الجلاء بمركز أبشواي، في انقطاع مياه الشرب عن مدينة أبشواي بالكامل، ومنطقة أبو جنشو، وجرى الانتهاء من إصلاح العطل وإعادة ضخ المياه مرة أخرى.