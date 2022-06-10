شاب وفتاة يرسمان إلهام شاهين في ندوة تكريمها خلال 3 دقائق «صور»

فاجأ شاب وفتاة، الفنانة إلهام شاهين في ندوة تكريمها بدار الأوبرا المصرية، والتي تقام تحت عنوان خلطة إلهام، بالقيام برسمها في 3 دقائق قبل انتهاء فعاليات الندوة، والصعود إلى المسرح لإهدائها هذه الصورة، بخلاف إهدائها صورتين أخريين قاما برسمها أمس فور علمهما بموعد الندوة.

سعادة إلهام شاهين بالرسومات الشبابية لها

وأبدت الفنانة إلهام شاهين، سعادتها بهذه الصور، وقدمت التحية للشاب والفتاة، بتأكيدها أن هذه الرسومات ستكون من أحب الهدايا إلى قلبها.

نجوم الفن في ندوة تكريم إلهام شاهين

وحضر نخبة من الفنانين إلى دار الأوبرا المصرية للاحتفال بـ تكريم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، خلال فعاليات الندوة مساء اليوم بمركز الإبداع، منهم شقيقها أمير شاهين وزوجته، والفنانة بشرى وجومانا مراد والمخرج الكبير محمد عبد العزيز وماجد المصري والإعلامية هالة سرحان وهند عاكف.

وقالت الإعلامية هالة سرحان، خلال فعاليات الندوة، إن الفنانة إلهام شاهين كادت تخطف خلال تصوير مسلسل بطلوع الروح، في لبنان، إلا أن إلهام طلبت منها عدم الحديث بقولها: بلاش تفتحي الموضوع ده وتحكي.

واستكملت هالة سرحان، كلامها ضاحكة بقولها: خلاص نقول معجب عاوز يخطفك، وردت إلهام شاهين بتأكيدها أن مسلسل بطلوع الروح كان من أصعب اعمالها الدرامية التي قدمتها في مسيرتها، وشاركها البطولة منة شلبي وأحمد صلاح السعدني ومحمد حاتم.

وكشفت الفنانة الهام شاهين، لأول مرة عن عن تعرضها للغرق خلال تصوير أحداث فيلم السجينتان الذى قدمته في عام 1988 مع الفنانة سماح أنور، مشيرة إلى أن مساعدين الإخراج بالفيلم جعلوهم يرتدوا كلابشات حديدية وتناسوا نزعها مما تسبب الأمر في غرقنا بالنيل والمخرج كان يعتقد أننا نجيد تجسيد الدور.