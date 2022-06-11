سعر طبق البيض اليوم السبت 11-6-2022 في الأسواق المحلية

يعد طبق وكرتونة البيض من أكثر الأشياء التي يحرص المواطنين على شرائها بشكل يومي، ما يجعلهم يبحثون عن سعر طبق وكرتونة البيض باستمرار، إذ أنه يتوفر به الكثير من البروتينات التي تمد الجسم بما يحتاجه من ذلك العنصر بأقل تكلفة ممكنة، فهم من أرخص مصادر البروتين سعرًا.

واهتمامًا بما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير سعر طبق وكرتونية البيض اليوم السبت الموافق 11 يونيو من عام 2022، وفق حديث الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة لـ «الوطن»، كالتالي:

سعر طبق البيض اليوم

أوضح الدكتور عبدالعزيز السيد تفاصيل سعر طبق وكرتونة البيض اليوم السبت، إذ أن الأسعار شهدت استقرارا، فجاءت كافة الأنواع لتسجل نفس الأسعار دون اختلاف، إذ يتراوح سعر طبق البيض الأحمر بين 51 و53 جنيهًا من المزرعة للتاجر، على أن يتم بيعه للمستهلك بقيمة مالية تتراوح بين 54 و55 جنيهًا، وفق رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وأضاف «السيد» في حديثه لـ «الوطن» أن سعر طبق البيض البلدي والذي يعد الأعلى سعرا يصل إلى نحو 60 جنيها، وتراوحت قيمة البيض الأبيض في المزرعة بين 47 و48 جنيها، ليصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 52 و54 جنيهًا، حسب المنطقة.

سعر كرتونة البيض في الأسواق

وجاء سعر طبق البيض الأحمر اليوم السبت، والذي يتضمن 10 بيضات، ليتراوح بين 20 و27 جنيهًا، كما تراوح سعر كرتونة البيض التي تحتوي على 20 بيضة اليوم السبت بين 39 و45 جنيهًا للمستهلك، فيما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض التي تتكون من 30 بيضة، لتتراوح قيمتها بين 60 و70 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

وشهدت أسعار الدواجن اليوم في مصر استقرارا، ليسجل سعر طبق دبابيس الدجاج قيمة مالية تتراوح بين 60 و70 جنيها للكيلو، وبالنسبة لسعر البطة الكاملة المذبوحة والمعبأة، والتي يبلغ وزنها 2800 جرام، يتراوح سعرها بين 140 إلى 233 جنيهًا.