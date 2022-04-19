العثور على جثة مسن مجهول الهوية في حدائق القبة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثورعلى جثة مسن مجهول الهوية بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه والتصريح بالدفن.

وكلفت النيابة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وتصوير الجثة وأخذ البصمات ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحة الأمن العام، تمهيدًا لكشف هوية المتوفي واستدعاء أسرته، كما قررت النيابة العامة التحفظ علي كاميرات المراقبة بمنطقة العثورعلى الجثة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

العثور على جثة رجل مسن في حدائق القبة

تلقى مأمور قسم شرطة حدائق القبة، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن في العقد السابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من أية إصابات ظاهرية، وخلوها من أية مستندات تدل على هوية صاحبها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فحص بلاغات التغيب

وقال مصدر أمني إن فريق بحث يعكف حاليًا على فحص جميع بلاغات التغيب في محافظة القاهرة وخاصة تلك المحاضر التي تحمل أوصافا مقاربة لأوصاف جثة المسن المجهولة تمهيدا لكشف هويته، وأضاف المصدر أن مندوب من الأدلة الجنائية ذهب إلى مشرحة زينهم وصور الجثة، تمهيدا لتوزيع الصور علي أقسام الشرطة المختلفة في محاولة للتعرف عليها من قبل المترددين على تلك الأقسام، بالإضافة إلى أنه تم أخذ بصمات الجثة وجار إرسالها إلى مصلحة الأمن العام لمطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى المصلحة.