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محمود مسلم

بريد الوطن .. مش كفاية

كتب:

الوطن
11:07 م | الجمعة 10 يونيو 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

كنت مستنية ردك عن سؤالى

رغم إنى سألته خلسة

وسط زحمة من كلامك

وانت بتفنط آلامك

ورقة حزن وورقة غربة

ورقة صدق وورقة خسة

وورقة فيها الشكل شايب

بس قلبك شاب لسَّه

كنت بستناك تقولها

آه بحبك وانتى عارفة

كنت حابة أسمعها منك

رغم إنى بعينى شايفة

كنت محتاجة الإجابة

مش كفاية إنى حاسة 

                                                                             نجلاء نعيم 

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