بريد الوطن .. مش كفاية

كنت مستنية ردك عن سؤالى

رغم إنى سألته خلسة

وسط زحمة من كلامك

وانت بتفنط آلامك

ورقة حزن وورقة غربة

ورقة صدق وورقة خسة

وورقة فيها الشكل شايب

بس قلبك شاب لسَّه

كنت بستناك تقولها

آه بحبك وانتى عارفة

كنت حابة أسمعها منك

رغم إنى بعينى شايفة

كنت محتاجة الإجابة

مش كفاية إنى حاسة

نجلاء نعيم

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