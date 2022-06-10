بريد الوطن .. مش كفاية
كتب:
الوطن
11:07 م | الجمعة 10 يونيو 2022
صورة تعبيرية
كنت مستنية ردك عن سؤالى
رغم إنى سألته خلسة
وسط زحمة من كلامك
وانت بتفنط آلامك
ورقة حزن وورقة غربة
ورقة صدق وورقة خسة
وورقة فيها الشكل شايب
بس قلبك شاب لسَّه
كنت بستناك تقولها
آه بحبك وانتى عارفة
كنت حابة أسمعها منك
رغم إنى بعينى شايفة
كنت محتاجة الإجابة
مش كفاية إنى حاسة
نجلاء نعيم
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