بريد الوطن .. وجِّه بإعادة تشغيل أوتوبيس مدينة نصر يا محافظ القاهرة

أسكن فى منطقة عين شمس بالقاهرة، وتعودت أن أزور عائلتى التى لا تزال تسكن بمحافظة الشرقية، ولاحظت أن موقف مدينة القرين بموقف السلام الإقليمى ليس له مظلة تحمى مقاعده وركابه من حرارة الشمس الشديدة، برغم وجود مظلات لجميع المواقف، كما نشكو فى عين شمس من إلغاء خط الأوتوبيس رقم 939 الذى كان يربط عين شمس بمدينة نصر، مروراً بشارع الطيران والتأمين الصحى، ومصطفى النحاس، وأصبح الركاب فريسة للمينى باص رقم 133 الذى ينطلق من كفر الشرفا إلى التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وهو مزدحم جداً، وسياراته قليلة للغاية، لذلك نناشد السيد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إعادة خط الأوتوبيس مرة أخرى.

عن الأهالى: أحمد النمر

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