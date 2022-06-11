«الداخلية» تكشف حقيقة محاولة دهس رجل شرطة بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشور على «فيسبوك»، متضمنًا قيام سائق مركبة «توك توك» بمحاولة دهس رجل شرطة بالدقهلية.

جاء في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، متضمنًا خبر تحت عنوان «كان هيدوس رجل الشرطة، مشاهد صادمة لبلطجى يهرب بتوك توك من كمين بالدقهلية».

هروب مثير لبلطجي بتوك توك من كمين بالدقهلية

بالفحص تبين أنه حال تواجد أحد رجال الشرطة بإحدى الارتكازات الأمنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة ميت غمر بالدقهلية، شاهد مركبة «توك توك» دون لوحات معدنية اصطدمت بأحد الأشخاص حال سيره مترجلًا، ما أدى إلى حدوث إصابته وأثناء محاولته ضبطه «فر هاربًا».

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مركبة «التوك توك» المشار إليها وقائدها، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة المشار إليها، وأنه فر هاربًا خشية ضبطه لكون مركبة «التوك توك غير مرخصة» وبسؤال المصاب أيد ذات المضمون، واتهمه بإحداث إصابته، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.