الإسكان: محور الفريق كمال عامر يحقق معجزة مرورية في الجيزة

قال المهندس محمود منصور، المشرف العام على محور الفريق كمال عامر، إن المحور موازي لشارع السودان، ومحور النيل، وهو المحور الحر الوحيد، ويبدأ من دائري المنيب جنوبًا ممتدًا إلى الوراق شمالًا ممتدًا لروض الفرج بمحور تحيا مصر، لافتًا إلى أن إنشاء المحور بدأ بالتنسيق مع أجهزة ومرافق محافظة الجيزة «واجهتنا تحديات كبيرة منها كابلات كهربائية وقومنا بتحويلها لمسار بديل».

مناطق مرور محور كمال عامر

وأوضح منصور، خلال استضافته ببرنامج حياة جديدة مع الإعلامية هند جاد، والمذاع على فضائية الحياة، أن المحور يبدأ من دائري المنيب ويقطع شارع الهرم وفيصل وجامعة القاهرة وكوبري ثروت وجامعة الدول العربية ومحور 26 يوليو بمنطقة أرض اللواء ومحور البراجيل ومحور الوراق، حتى روض الفرج، لافتا الى ان المحور طوله 15 كيلومتر.

مخططات وزارة الإسكان للمحاور

وأشار منصور، إلى أن المحور تنفذه وزارة الإسكان من خلال الجهاز المركزي للتعمير وجهاز تنفيذ المشروعات بالقاهرة الكبرى، وهناك متابعة سياسية يوما للوقوف على حجم الانجاز، موضحا أن وزارة الاسكان لديها مخططات لجميع المحاور وتقوم باحلال وتجديد شبكة المرافق على امتداد المحور بالكامل ومنها شبكات المياه والصرف الصحي وخطوط المياه الكبرى والتلفونات وشبكات الكهرباء بما يؤكد الإحلال الشامل لكافة الشبكات التي تمر في محيط المحور

وأكد المشرف العام على محور الفريق كمال عامر، أن المحور سيؤدي لتسيل الحركة المرورية على محاور النيل وشارع السودان بنسشبة 60% سيولة مرورية، وجميع المقيمين في الجيزة يستفيدون من محور الفريق عامر ليقطعوا المسافة من العمرانية حتى جامعة الدول في 3 دقائق، وسيحقق معجزة مرورية في محافظة الجيزة.