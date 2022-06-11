إصابة امرأة وفتاة جراء هجوم بسكين داخل مدرسة ابتدائية جنوب ألمانيا

أصيب امرأة تبلغ من العمر «61 عاما» وفتاة «7 سنوات»، بجروح خطيرة، جراء هجوم بسكين داخل مدرسة ابتدائية في بلدة «إيسلينجن» الواقعة في جنوبي ألمانيا، وقالت الشرطة، أمس الجمعة، إن المشتبه به في الحادث فر من مكان الجريمة، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت لاحق، اعتقلت السلطات الأمنية، مواطن هولندي يبلغ من العمر «24 عاما» من إيسلينجن، ويعتقد بدرجة كبيرة أنه هو منفذ الهجوم، وذلك بعدما اقترب من أحد المارة وطلب منه إبلاغ الشرطة بأنه هو المسؤول عن الحادث.

عدد قليل من الأطفال في المبنى

من جانبها، قالت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إن تردد أن الهجوم وقع في مدخل المدرسة، وكان هناك عدد قليل من الأطفال في المبنى وقت الهجوم، وعقب الحادث تم تطويق المدرسة وفتش أفراد الشرطة المبنى.

بدورها، عثرت الشرطة الألمانية على 3 قتلى في عقارات سكنية متجاورة في بلدة «بينينبوتل» الواقعة بولاية سكسونيا السفلى شمال غربي البلاد، وأوضحت الشرطة مساء أمس الجمعة، إنه وفقًا للنتائج الأولية كانت هناك مشاجرة دامية بين الجيران.

سماع عدة طلقات نارية في «حي بارجدورف»

وأضافت الشرطة الألمانية، أن سكان منطقة سكنية في «حي بارجدورف»، سمعوا عدة طلقات نارية وصراخا عند الظهر فأبلغوا الشرطة، فيما أشارت الشرطة، إلى أن القتلى هم مالك عقار «85 عامًا»، وصاحب العقار المجاور «62 عامًا»، وزوجته البالغة من العمر «61 عامًا».