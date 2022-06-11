26 يونيو.. تسليم آخر دفعة من وحدات أول مرحلة لـ«دار مصر» بالقاهرة الجديدة

أكّد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنَّ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 26/6/2022، وحتى يوم الإثنين الموافق 18/7/2022، في تسليم الدفعة الأخيرة من وحدات المرحلة الأولى بمشروع دار مصر لمنطقة القرنفل بـ11 عمارة تضم 264 وحدة سكنية.

مواعيد تسليم الوحدات

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنَّه سيتمّ تسليم وحدات العمارة 327، يوم الأحد 26/6/2022، ووحدات العمارة 342، يوم الإثنين 2022/6/27، ووحدات العمارة 343، يوم الثلاثاء 2022/6/28، ووحدات العمارة 344، يوم الأربعاء 2022/6/29، ووحدات العمارة 328، يوم الأحد 2022/07/03، ووحدات العمارة 329، يوم الإثنين 2022/07/04، ووحدات العمارة، 325، يوم الثلاثاء 2022/07/05.

وقال: سيتمّ تسليم وحدات العمارات 326، يوم الأربعاء 2022/07/06، ووحدات العمارة 322، يوم الخميس 2022/07/07، ووحدات العمارة 323، يوم الأحد 2022/07/17، ووحدات العمارة 347، يوم الإثنين 2022/07/18.

على العميل الفائز بالوحدة السكنية التوجه إلى بنك الإسكان والتعمير

وأشار «غنيم»، إلى أنَّ على العميل الفائز بالوحدة التوجه إلى بنك التعمير والإسكان (فرع التجمع الأول بالتسعين الشمالي خلف الداون تاون) لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، ومعه صورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.