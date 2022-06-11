موعد انتهاء الموجة الحارة الحالية في مصر.. اعرف الطقس هيتحسن أمتى

موجة طقس شديدة الحرارة تتعرض لها البلاد خلال الفترة الحالية، وخصوصا اليوم السبت الموافق 11 يونيو الجاري؛ لتصل تلك الموجة إلى ذروتها اليوم، جعلت الكثير من المواطنين يتساءلون عن موعد انتهاء الموجة الحارة الحالية في مصر، لتعلن هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير موعد انتهاء الموجة الحارة الحالية في مصر، وتفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة، وفق ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، والتي جاءت كالتالي:

موعد انتهاء الموجة الحارة الحالية في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، عن أنّ من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 7 إلى 8 درجات مئوية على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وبقيم تتراوح بين 4 إلى 5 درجات مئوية على شمال الصعيد؛ ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويعني ذلك أن موعد انتهاء الموجة الحارة الحالية في مصرسيكون غدًا الأحد الموافق 12 يونيو الجاري؛ ليكون هناك نشاط للرياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

موعد ذروة موجة الطقس شديدة الحرارة

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانها، أنّ اليوم السبت هو ذروة الارتفاع في درجات الحرارة على كل الأنحاء؛ ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الغربية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.