درجة الحرارة اليوم في مصر الأعلى على مستوى العالم.. تحذيرات ونصائح مركز المناخ

«درجة الحرارة اليوم السبت في مصر ستكون الأعلى في العالم على الإطلاق»، هكذا قال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، مطالبًا بتوخي الحذر وعدم خروج الأطفال وكبار السن نهار اليوم إلا للضرورة، كذلك نصح بارتداء ملابس قطنية، وخفض المجهود البدني قدر الإمكان، وتناول كميات كبيرة من مياه الشرب وتناول كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة والحد من تناول الأطعمة ذات الملوحة المرتفعة والقهوة لعدم خسارة السوائل من الجسم.

امتداد لمنخفض الهند الموسمي والرطوبة تصل لـ 90%

وأوضح أنَّ موجه قياسية شديدة الحرارة بقيم قياسية سوف تتعرض لها البلاد بسبب تمدد منخفض الهند الموسمي، الذي يتعمق على شمال البلاد ومناطق جنوب الصعيد، وتكون أشعة الشمس عمودية قصيرة الموجة وهي الأخطر، على أن تتركز على مساحة محدودة وتخترق سمكاً أقل من الغلاف الجوي وهو ما يتسبب في التعرض لضربات شمس، كما تزيد الرطوبة بنسبة عالية على المحافظات الشمالية وتتراوح بين 80 إلى 90% الأمر الذي يزيد من الشعور بشدة حرارة الطقس.

ضرورة إخلاء السيارات من المواد القابلة للاشتعال

كما طالب «فهيم» بإخلاء السيارات من المواد القابلة للاشتعال وكذلك إخلاءها من زجاجات الكحول والعطور والمشروبات الغازية، والأجهزة كاللاب توب والتليفونات المحمولة، مع فتح النوافذ للتهوية وتفريغ الهواء الساخن، وعدم وضع أسطوانات الغاز في الشمس وعدم تشغيل سخانات المياه، وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة في الفترة من العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.

اليوم.. موعد خروج الثعابين والعقارب من جحورها

وفيما يتعلق بالمزارعين يجب الانتباه من الثعابين والعقارب التي من المتوقع أن تخرج من جحورها للبحث عن الأماكن الرطبة، كذلك يجب إجراء رية سريعة على الحامي لكل الزراعات القائمة اليوم السبت، ورش أشجار المانجو والزيتون بمحلول الجير المخفف على الثمار حتي لا يحدث لسعات الشمس وتنحيس جلد الثمار، أما محاصيل الخضر فينصح بإجراء رشات بسليكات البوتاسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت اليوم السبت صباحاً.