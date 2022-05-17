عودة 70 أسرة لقرية شيبانة في رفح بعد دحر الإرهاب

عادت أكثر من 70 أسرة إلى قرية شيبانة جنوب رفح، بعد دحر الإرهاب من تلك المناطق.

وقال عبدالغفار سويلم، أحد سكان المنطقة في تصريحات لـ«الوطن»، إن ما يقرب من 70 أسرة من الأسر التي نزحت خلال الحرب على الإرهاب عادت إلى قرية شيبانة جنوب رفح، بعد دحر الإرهاب، ووصول الخدمات الضرورية للمكان.

تشغيل محولات كهربائية لحين الانتهاء من تشغيل الكهرباء

وأضاف «أبوسويلم» أن الأهالي عادوا بشكل طبيعي، ويجري تشغيل مولدات كهربائية لعملية ضخ المياه، لحين إيصال التيار الكهربائي الأسبوع المقبل، بحسب ما أعلنته شركة الكهرباء في الشيخ زويد.

زحام في مسجد القرية في صلاة الجمعة

وقال الحاج محمد سواركة، أحد العائدين للمكان، إن مسجد الزاوية خلال صلاة الجمعة الماضى كان ممتلئًا بالمصلين، وهناك توقعات بزيادة عدد المصلين بعد عودة الأسر، وجار نقل أوراق وملفات التلاميذ لأقرب مدرسة في المنطقة بدلًا من مدارس العريش والشيخ زويد وسط المدينة وبئر العبد.

جمعية الجورة تساعد بـ1000 «سبيتة»

وكانت جمعية الجورة لخدمة المجتمع المدني تبرعت بـ1000 «سبيتة»، وغطاء للعش في المكان، بدعم من الجمعية لأهالي المكان، كمرحلة أولى، وهناك عملية إحلال وتجديد للآبار الجوفية في المنطقة، وعملية زراعة الأرض بشتلات لوز وزيتون جديدة.