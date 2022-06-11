نصائح للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف: سوائل وملابس فضفاضة

تشهد الساعات المقبلة ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة، ليكون ذروة موجة الطقس الحارة اليوم السبت الموافق 11 يونيو من عام 2022، ما جعل الكثير من المواطنين يبحثون عن موعد انتهاء الموجة الحارة في مصر، بالإضافة إلى نصائح للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

وسعياً من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير نصائح للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، التي جاءت كالتالي:

نصائح للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب البلاد حار على السواحل الغربية.

وأضافت هيئة الأرصاد أنَّه من المتوقع أن يكون ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة اليوم السبت، إذ يتوقع أن تتجاوز درجة الحرارة لأول مرة فى هذا العام حاجز 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لتسود أجواء شديدة الحرارة نهارًا.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها أنَّه اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12 يونيو، من المتوقع أن تنكسر موجة الطقس شديد الحرارة على شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية عددًا من النصائح للمواطنين للتعامل مع ارتفاع درجات، التي جاءت كالتالي:

1- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة في ساعة الذروة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 3 عصرًا.

2- ضرورة الإكثار من شرب السوائل الباردة.

3- ضرورة ارتداء ملابس قطنية وفضفاضة.

4- ارتداء غطاء للرأس «قبعة» في حالة التعرض المباشر لأشعة الشمس.