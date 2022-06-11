في ظهورها الأول بعد الحكم.. آمبر هيرد تسافر إلى نيويورك بطيارة خاصة

التقطت عدسات الكاميرات الصور الأولى للممثلة الأمريكية آمبر هيرد، بعد خسارة معركتها القانونية أمام زوجها السابق جوني ديب وإلزامها بدفع تعويضات تصل لـ10.3 مليون دولار، وهي تطير إلى ولاية نيويورك بطيارة خاصة، بالرغم من إصرار محاموها على أنها لا تستطيع تحمل مبلغ التعويضات التي حددته هيئة المحلفين، وأنها تخطط لاستئناف الحكم.

وتواجدت آمبر هيرد البالغة من العمر 36 عاماً، برفقة شقيقتها «ويتني» ومساعدتها على متن الرحلة، التي يبدو أنَّها استمرت لبضع ساعات فقط قبل أن تعود إلى واشنطن العاصمة مرة أخرى على متن طائرة خاصة أيضا، وفقا لما نشره موقع «ديلي ميل».

تفاصيل زيارة آمبر هيرد إلى نيويورك في ظهورها الأول بعد الحكم

لم يتمّ الكشف عن تفاصيل زيارة آمبر هيرد إلى نيويورك، خاصة أنها كانت ترتدي ملابس رسمية تتضمن قميصًا أخضر، وسروالًا أسود وحذاء عالي، بينما كانت تحمل حقيبة بقيمة 2.890 دولارًا، وفي يدها ملف من المستندات، وتواجد برفقتها طوال الرحلة عدد من رجال الأمن.

فريق جوني ديب القانوني: يدرس التنازل عن التعويضات المقررة على آمبر هيرد

ألزمت المحكمة في قرارها الممثلة بدفع 10 ملايين دولار كتعويضات إلى جوني ديب و5 ملايين دولار كتعويضات عقابية، على الرغم من تخفيض المبلغ لـ 350 ألف دولار لأن قانون ولاية فيرجينيا يضع حد أقصي للتعويضات العقابية، بينما حصلت «هيرد» على تعويض قدره 2 مليون دولار من الممثل الأمريكي، مما يعني أنها مدينة له بمبلغ 8.35 مليون دولار.

قال اثنان من محاميه، كاميل فاسكيز وبنجامين تشيو، إنَّ جوني ديب قد يتنازل عن التعويضات المقررة على زوجته السابقة بعد أن أصرّ فريقها القانوني على أنَّها لا تستطيع تحمل ذلك وستقوم باستئناف الحكم، قائلين إن الهدف من المحاكمة بالنسبة لموكلهم ليس الأموال ولكن استعادة سمعته مرة أخرى.