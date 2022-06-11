ارتفاع غير مسبوق في درجات حرارة بالإسماعيلية.. والمحافظة تعلن الطوارئ

شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم السبت ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة بالتزامن مع ذروة ارتفاع الحرارة في محافظات مصر والتي أعلنت عنها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وسجلت محافظة الإسماعيلية اليوم 42 درجة مئوية بحسب بيان للأرصاد الجوية في ارتفاع لم تشهده الإسماعيلية من قبل منذ بدء فصل الصيف الجاري.

طوارئ في المحافظة

واعلنت محافظة الإسماعيلية خلال الساعات القليلة الماضية حالة الطوارئ القصوي بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في المدينة بكتاب دوري رسمي صدر أول أمس الخميس ووزع علي كافة رؤساء المراكز والمدن والاحياء.

وأصدرت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة في الإسماعيلية برئاسة اللواء هنري ابراهيم بيان رسمي حذر المواطنين من ارتفاع شديد في درجة الحرارة تشهده الإسماعيلية اليوم وتصل فيه درجات الحرارة الي 42 درجة نتيجة التأثر بمنخفض الهند الموسمي وزيادة أشعة الشمس.

الأرصاد: طقس يحدث لأول مرة في العام

وقال بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية إن اليوم السبت سيسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء وتتجاوز درجة الحرارة على القاهرة الكبرى لأول مرة خلال هذا العام حاجز 40 درجة مئوية ومن المتوقع تسجيلها 43 مئوية فى الظل فيما سجل شمال الصعيد 43 درجة مئوية ، جنوب الصعيد 45 درجة مئوية.

وبحسب بيان الأرصاد الجوية تنشط الرياح أحيانا مساء على جنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد ومحافظات الوجه البحري قد تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى.

وطالبت الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة الإكثار من شرب السوائل الباردة، خاصة المياه وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وارتداء غطاء للرأس أثناء التعرض المباشر لأشعة الشمس وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة وفاتحة اللون وعدم ترك أى مواد قابلة للاشتعال أو زجاجات كحول داخل السيارات.