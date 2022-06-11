تفاصيل التدريب الصيفي لطلاب الجامعات بالبنك العقاري المصري العربي

يغلق البنك العقاري المصري باب التقديم للتدريب الصيفي لطلاب الجامعات لعام 2022 خلال 5 أيام.

تدريب البنك العقاري المصري العربي

وبدأ البنك العقاري المصري العربي التسجيل خلال الفترة من 5 وحتى 16 يونيو الجاري 2022، من خلال إرسال المستندات المطلوبة عبر البريد الإلكتروني الخاص بالبنك العقاري المصري العربي

وقال البنك العقاري المصري العربي، في بيان رسمي له، إنَّه تم فتح باب التقديم منذ عدة أيام ماضية للتدريب الصيفي لطلبة الجامعات من الجنسيين ويهدف التدريب الصيفي لطلبة الجامعات فى البنك العقاري المصري إلى تنمية وتطوير مهارات طلبة الجامعات بين التعليم النظري والتطبيق العملي واكتساب خبرات مقدمة من مصرفيين محترفين وذلك لرفع مستوى قدراتهم لتتوافق مع احتياجات سوق العمل بالقطاع المصرفي وإنشاء الحصول على فرصة عمل فى قطاع البنوك.

وأوضح البنك العقاري المصري العربي أنَّ مرحلة تدريب الطلاب في فروع البنك بأنحاء الجمهورية، يتمّ من خلال عقد مجموعة من البرامج التدريبية الفنية والسلوكية اللازمة لالتحاقهم بسوق العمل في قطاع البنوك.

شروط التدريب الصيفي بالبنك العقاري المصري العربي

ونشر البنك العقاري المصري، شروط الدخول فى فترة التدريب الصيفي حيث يشترط للتقديم فى البرنامج أن يكون المتقدم طالباً بالجامعات الحكومية أو الخاصة بكليات التجارة وما يعادلها، وكلية إدارة الأعمال وهندسة الحاسبات والاقتصاد والعلوم السياسية والحاسبات والمعلومات والحقوق؛ وأن يكون التقدير الحاصل عليه المتدرب جيد على الأقل للسنة السابقة من ميعاد التقديم للحصول على التدريب داخل البنك، وأن يكون الطالب مقيد بالفرقة الثانية أو الثالثة أو الرابعة وحسن السير والسلوك.

وبالنسبة للمستندات والأوراق التي طلبها البنك العقاري المصري هي صورة بطاقة الرقم القومي والسيرة الذاتية وشهادة قيد أو بيان درجات من الكلية موضح به تقدير العام السابق وموثق بخاتم الجامعة الخاص بالطالب.

البنك العقاري المصري العربي

ويدخل الطالب على موقع البنك العقاري المصري العربي لمعرفة كل التفاصيل والاطلاع عليها.

وللتقديم يمكن للطالب إرسال بياناته عبر هذا الإيميل الإلكتروني: KnowledgeExcellence@eal-bank.com.