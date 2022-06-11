ضبط 175 قطعة سلاح و218 قضية مخدرات وتنفيذ 86 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية، وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء جرى ضبط (عدد 175 قطعة سلاح نارى بحوزة 147 متهما).

وجاءت نتيجة ضبط الأسلحة على النحو الآتي:

(15) بندقية آلية.

(2) بندقية رصاص.

(16) بندقية خرطوش.

(8) طبنجات.

(134) فرد محلى.

(217) طلقة مختلفة الأعيرة.

(15) خزينة.

(191) قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ الأحكام القضائية

تنفيذ (86984) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(349) حكم جناية.

(25966) حكم حبس جزئى.

(4250) حكم حبس مستأنف.

(44427) حكم غرامة.

(11992) مخالفة.

ضبط قضايا المخدرات

ضبط (218) قضية مخدرات .. ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (37,805 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (7,975 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (5,170 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (1,141 كيلو جرام)

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (510 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (497 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (406 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (275 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (144 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (100 جرام).

(1834) قرص مخدر.

ضبط المتهمين الهاربين:

ضبط (30) متهما.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (18) متهمين.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (366) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (23693) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (56) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (9) منهم.

ضبط 15199 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (15199) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(4477) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(184) مخالفة السير بدون تراخيص.

(10) دراجات نارية مخالفة.

(22) مخالفة شروط ترخيص.

حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

ضبط (18) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) .. بحوزة (21) متهم "لعدد 11منهم معلومات جنائية").

تنفيذ (7146) حكم قضائى متنوع.

ضبط شخصين بالقاهرة بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين- مقيمان بدائرة القسم).. وبحوزتهما (بندقية خرطوش- فرد خرطوش عدد من الطلقات النارية).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للأسلحة والطلقات بقصد الدفاع.

ضبط أحد الأشخاص لإستيلائه على 14,5مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها وإستثمارها لهم

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب إحدى مؤسسات طفايات الحريق - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) .. بممارسة نشاط إحتيالى من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها فى مجال منتجات الأمن الصناعى وفلاتر المياه مقابل حصولهم على أرباح سنوية من أصل المبالغ المودعة لديه .. ما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت ( 14,5 مليون جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها وهروبه.

وعقب تقنين الإجراءات وبإستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان إختباء المتهم المذكور بأحد الفنادق بدائرة قسم شرطة أول أسوان وتم إستهدافه وضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.

كما توصلت التحريات إلى وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى إرتكاب جرائم النصب على المواطنين

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصرالجديدة بمديرية أمن القاهرة إشتبهت فى إحدى السيارات حال توقفها بجانب الطريق، وبفحص مستقليها تبين أنهم (عدد 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية") وعٌثر بحوزتهم على (مبلغ مالى- مظروف بداخله ورق جرائد على شكل أوراق مالية- كمية من مخدر الهيروين).

وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين من خلال قيام أحدهم بإسقاط ظرف بداخله قصاصات ورقية أمام أحد المجنى عليهم حال سيرهم بالطريق العام وقيام آخر بإيهامه بأنه يحوى مبالغ مالية والإتفاق معه على إقتسام المبلغ المالى فيما بينهما وإخباره بوضع الظرف بحقيبة يده وأثناء ذلك يقوم أحدهم بإدعاء ملكيته للظرف وعقب ذلك يقوما بمغافلته والإستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية داخل الحقيبة، والفرار بإستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم وأقروا بإرتكابهم عدد 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأضافوا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات تلك الوقائع وإنفاقهم باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطى.

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين وإتهموهم بالسرقة.

ضبط شخصين يحملان جنسية أجنبية في الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عابدين.. وبحوزتهما مبالغ مالية – عملات "أجنبية – محلية".

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى .

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة متهم بسرقة الدراجات النارية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة دراجته النارية عقب تركها بإحدى المناطق بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم)

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله الدراجة النارية المستولى عليها، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأضاف بإرتكابه واقعة سرقة دراجة نارية أخرى، وتم بإرشاده ضبط الدراجة المستولى عليها بمكان إخفائها.

وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الدراجتان، وإتهموه بالسرقة. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.