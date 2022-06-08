عاجل.. ضبط مستريح جديد في الغربية.. وحصيلة النصب على المواطنين 6 ملايين جنيه

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم توظيف الأموال، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام «صاحب مصنع مفروشات - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية» بممارسة نشاط إحتيالى لاستغلال المواطنين.

تفاصيل التهم الموجهة للمستريح

وكشفت الأجهزة الأمنية أن المتهم يتلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال إستيراد الأقمشة والمفروشات مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، ما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت 6 ملايين جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها، وقيامه بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه وهروبه.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.