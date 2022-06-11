قبول دفعه جديدة لمعهد التمريض بـ«الكهرباء»..موعد وشروط التقديم

اعلنت شركة الخدمات الطبية للكهرباء عبر منشور علي الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن قبول دفعة جديدة من الطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية فى معهد القمة للتمريض، علي أن يبدأ التقديم الاثنين 13 من يونيو الجاري 2022.

معهد القمة للتمريض بنظام 5 سنوات

وأشارت شركة الخدمات الطبية للكهرباء عبر منشور علي «فيسبوك» إلى أن معهد القمة للتمريض هو معهد فنى للتمريض بنظام الخمس سنوات للعام الدراسى 2023/2022 ويهدف الى مواجهة النقص في أطقم التمريض المؤهله داخل مستشفيات وعيادات شركة الخدمات الطبيه وخارجها و كذلك تخريج تمريض مؤهل علميا وأخلاقيا على أعلى مستوي.

وقالت شركة الخدمات الطبية للكهرباء عبر «فيسبوك» ان المعهد معتمد من وزارة الصحة و وزارة التربية والتعليم و يصدر شهادة معتمدة و يوجد تكليف للخريجات للعمل فى منشئات شركة الخدمات الطبية

وطالبت شركة الخدمات الطبية للكهرباء الراغبين في التقديم للمعهد بشراء كراسة التقديم من مقر المعهد، و دفع المصاريف بعد اجتياز الاختبارات يكون عن طريق البنك

شروط وقواعد القبول بمعهد التمريض

وحددت شركة الخدمات الطبية للكهرباء عبر منشور علي الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عدد من الشروط وقواعد القبول واجب توافرها للمتقدمين بالمعهد وهي كالتالي

- مدة الدراسة 5 سنوات.

- المعهد للفتيات فقط.

- الحصول علي شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي في ذات عام التقديم مع دراسة اللغه الانجليزية لغة أولي أو ثانية.

- أن تكون المتقدمة من ابناء محافظة القاهرة وحاصلة علي الشهادة من نفس المحافظة.

- ألا يقل السن في بداية العام الدراسي عن 15 عاما.

- القبول طبقا لاعلي المجاميع المتقدمة ويتم تحديد الحد الأدني بعد انتهاء أعمال التنسيق.

- ألا تكون المتقدمة متزوجة ولايسمح لها بالزواج خلال سنوات الدراسة بالمعهد.

- عدم النقل من محافظة أخرى.

- تتراوح الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين 25 و30 طالبة.

- المتقدمة مصرية الجنسية وحسنة السير والسلوك.

- المصاريف الدراسية 8 الاف جنية مصري في العام الدراسي الواحد يتم سدادها علي قسط واحد.

- رسوم سحب الملف للتقديم والاختبارات والفحوص الطبية 1000 جنية مصري لاغير.