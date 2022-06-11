طلاب «ألسن كفر الشيخ» يؤدون امتحانات الترم الثاني وسط إجراءات احترازية

اطمئن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، على سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك وسط تطبيق إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الامتحانات تجرى على فترات زمنية، لتقليل الأعداد داخل اللجان وتحقيق التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة حفاظا على سلامة الطلاب.

ووفق بيان الجامعة قبل قليل، تابع «دسوقي» أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي في كلية الألسن، برفقة الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بحضور الدكتور عبدالحميد غلاب عميد كلية الألسن.

وخلال جولته، اطلع رئيس الجامعة على انتظام سير الامتحانات وتهيئة المناخ النفسي الملائم، وتوفير الرعاية الكاملة للطلاب، بما يضمن توفير جميع وسائل الراحة، مناقشًا الطلاب حول طبيعة الامتحان مدى سهولته من عدمه.

دسوقي يشيد بالإجراءات الاحترازية أثناء الامتحانات

وأشاد رئيس الجامعة بالتزام الطلاب بتنفيذ التعليمات والإجراءات الاحترازية المشددة التي أعلنتها إدارة الجامعة، مشيدًا بجهود المسؤولين في الكليات بتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة وسير الامتحانات بهدوء .

وأضاف «دسوقي»، أنه شددً على الالتزام بضوابط الوقاية من حيث ارتداء الكمامات الطبية، والتهوية وإجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التى تجرى بها الامتحانات.

احتياطات طبية لتحقيق سلامة الطلاب

وأوضح الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن إدارة الجامعة اتخذت الاحتياطات الطبية اللازمة للتأكد من سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، منذ دخول بوابات الحرم الجامعي حتى الانتهاء من أداء الإمتحان، وتعقيم اللجان قبل وبعد أداء الإمتحان والتأكد من تنفيذ الإجراءات الإحترازية الصحية.

وأكد «عبدالعال»، انتظام الامتحانات وفق الضوابط التي أقرها مجلس الجامعة، مشدداً على تواجد أستاذ المادة للرد على أي استفسارات من الطلاب.