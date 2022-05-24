جامعة كفر الشيخ تستعد للامتحانات بتشديد الإجراءات الاحترازية

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، أن الجامعة بدأت الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، والمقرر انعقادها في بداية شهر يونيو المقبل، من خلال إعداد جداول الامتحانات، وتجهيز اللجان، وتكثيف أعمال التطهير والنظافة داخل جميع منشآت الجامعة، ضمن الإجراءات الاحترازية المعمول بها.

وطالب رئيس جامعة كفر الشيخ بسرعة الانتهاء من إعداد جداول الامتحانات وإعلانها للطلاب، قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وكذلك تحديد رؤساء الكنترولات، والالتزام بالشروط الواجب توافرها بشأن أعضاء الكنترولات ورؤساء اللجان، وحصر أعداد المراقبين وإعلانهم بضوابط الامتحانات، مع عدم قبول أعذار إلا بموافقة السلطة المختصة.

تجهيز لجان الامتحانات بجامعة كفر الشيخ

وشدد رئيس جامعة كفرالشيخ على ضرورة تجهيز لجان الامتحانات بالمتطلبات الضرورية لراحة الطلاب خلال فترة الامتحانات، مع ضرورة تواجد رئيس الكنترول خلال فترة الامتحانات، وتجهيز الأماكن المختصة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، ورفع درجة الاستعداد بالنسبة لتجهيز اللجان، وتشكيل لجان الممتحنين وكشوف الطلاب والمراقبين والملاحظين، وتواجد أستاذ المادة وقت امتحانه، وأن تكون الأسئلة شاملة المقرر، وتسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، وأن يكون الزمن المخصص للامتحان مناسباً، مشيراً إلى الالتزام بإعلان النتيجة النهائية، بعد انتهاء أعمال الامتحانات مباشرة.

تطبيق الإجراءات الاحترازية بجامعة كفر الشيخ

كما أكد رئيس جامعة كفر الشيخ على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكليات ومعاهد الجامعة، للوقاية من فيروس كورونا، بما يضمن حسن سير الامتحانات وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب، والاستفادة من كافة إمكانات الجامعة في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.