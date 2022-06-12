وظائف خالية في بنك القاهرة لخريجي تجارة وما يعادلها.. اعرف الشروط

يحرص الكثير من الشباب الراغبين في الحصول على فرصة عمل على البحث عن وظائف شاغرة في البنوك المختلفة، سواء كانت حكومية أو خاصة، خاصةً خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، إذ أن العمل في البنوك يعد حلما بالنسبة للعديد منهم، وأعلن بنك القاهرة عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» عن حاجته لعدد من الوظائف الخالية للعمل في فروعه المختلفة.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الوظائف الخالية في بنك القاهرة، والشروط المطلوبة ومسئوليات الوظائف، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف لديه شهادة جامعية، وفضل درجة البكالوريوس في المحاسبة.

- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 3 إلى 8 سنوات في مجال الرقابة المصرفية.

- القدرة على التواصل الفعال ومهارات التعامل مع الآخرين.

- أن يكون لديه المهارات التحليلية والاستقصائية.

- أن يكون لديه مهارات إدارة الوقت الجيد والالتزام.

مسؤوليات الوظائف في بنك القاهرة

- التأكد من الالتزام بالعمليات والإجراءات المصرفية، ودراسة مدى تطبيقها وفعاليتها في الإدارات من خلال تنفيذ خطط الرقابة الداخلية.

- تقديم التوصيات والحلول للتخفيف من المخاطر التشغيلية وفقا لاستراتيجيات التنمية للبنك.

- إجراء مراجعات دورية لإدارات العمليات المركزية بناءً على خطة معتمدة مسبقًا.

- ضمان الالتزام الكامل بسياسات وإجراءات البنك.

- عقد اجتماعات مع رؤساء الأقسام لمناقشة التقرير والاتفاق على القضايا والتاريخ النهائي المستهدف والإجراءات التصحيحية المطلوبة.

- متابعة النتائج المثارة حسب التواريخ المستهدفة.

- تحديث قائمة المراجعة بشكل دوري.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية في بنك القاهرة، إرسال السيرة الذاتية الخاصة بهم على الحساب الرسمي لبنك القاهرة على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن».