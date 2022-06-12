مواقيت الصلاة اليوم الأحد 12-6-2022 في محافظات مصر

أعلن الموقع الرسمي للهيئة المصرية للمساحة، عن مواقيت الصلاة التي يحرص قطاع عريض من المواطنين على متابعتها بشكل يومي، فمواعيد الفروض الخمسة قد لا يستطيع أحد تذكرها بشكل تقريبي بفضل زحمة اليوم والأحداث، ولذلك يبحث عنها الكثيرون يوميًا عبر محرك البحث العالمي «جوجل» .

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نستعرض مواقيت الصلاة اليوم الأحد الموافق 12 يونيو، وذلك على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:07 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:54 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6.55 مساءً.

- موعد أذان العشاء في محافظة القاهرة: الساعة 8:28 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:02 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:54 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:32 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:58 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:34 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:20 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:55 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:23 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:50 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:19 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:10 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:01 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:39 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 7:05 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 8:39 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:17 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:51 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:18 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 6:45 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 8:13 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:5 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:56 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:33 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:59 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:34 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:3 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:53 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:30 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:56 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:31 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:06 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:56 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:33 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:59 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:33 مساءً.