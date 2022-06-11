العليمي: انهيار الناقلة «صافر» ستؤدي لكارثة بيئية في البحر الأحمر

قال الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، إنه نقل للرئيس السيسي تضامن اليمن مع حقوق مصر المائية، وأكدنا في كل المحافل الدولية والإقليمية موقفنا الداعم والثابت لمصر وشعبها وحقوقها المشروعة.

بحث فرص تعزيز التعاون بين مصر واليمن

وأضاف «العليمي»، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية، «تطرقنا للمخاطر المحدقة لأمن وسلامة الملاحة الدولية مع زيادة الأنشطة العدائية الملحوظة من إيران وأيضا عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وما يمثله من انهيار الناقلة صافر من كارثة بيئية ستشمل اليمن ومصر والدول المطلة على البحر الأحمر».

وتابع بأن الرئيس السيسي أكد له أنّ أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن مصر، ودول الجوار والمنطقة برمتها.

توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين

وواصل: «تطرقنا أيضا إلى فرص تعزيز التعاون بين بلدينا والاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في قطاع الخدمات بما فيها التعليم والصحة وإعادة الإعمار والتسهيلات الإضافية لرعايانا المقيمين والوافدين لمصر، وهناك عدد من مذكرات التفاهم ستوقع من قبل الحكومتين قريبا».