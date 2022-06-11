الأرصاد تحدد موعد انتهاء خطر موجة الطقس الحار اليوم: تخطت حاجز 40 درجة

موجة من ارتفاع درجات الحرارة الملحوظ بشكل كبير تمر بها البلاد وكافة الأنحاء خلال الفترة الحالية، إذ تشهد جميع محافظات مصر موجة من الطقس شديد الحرارة، والتي تصل إلى ذروتها اليوم السبت الموافق 11 يونيو، ما جعل هيئة الأرصاد الجوية توجه الكثير من التحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر ارتفاع درجات الحرارة، ليتسائل المواطنين عن موعد انتهاء الخطر من تلك الموجة.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير موعد انتهاء خطر موجة الطقس الحار اليوم، وموعد ذروتها لتجنب التعرض للشمس مباشرة اليوم السبت،ه وفق حديث الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية لـ «الوطن»، والتي جاءت كالتالي:

متي ينتهي خطر موجة الطقس الحار؟

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ذروة ارتفاع درجات الحرارة في تلك الموجة اليوم السبت، وتحديد في وقت الظهيرة، وتستمر درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي خلال الساعات القليلة المقبلة، لتتخطى حاجز 40 درجة، ولكن بمجرد حلول وقت الغروب، وزوال أشعة الشمس الحارقة، بداية من الساعة 7 مساء، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل تدريجي، لتقل الرطوبة والإحساس بالحر الشديد.

انسكار الموجة الحارة بدء من غد

وأشارت «غانم» في حديثها لـ «الوطن»، أنه بدء من غدا الأحد، تنكسر موجة الطقس الحار تلك، لتعود درجات الحرارة إلى المعدلات الطبيعية، لافته إلا أنه تلك الموجة الحارة ما هي إلا واحدة من موجات الربيع، إذ أنه الصيف لم يبدأ بعد.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي أن هذا الأسبوع لم يشهد موجات طقس حارة أخرى، لتتراوح درجات الحرارة بين 34 و 35 درجة مئوية، لتكون تلك الدرجات هي المعدلات الطبيعية لفصل الربيع.